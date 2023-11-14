Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Junioshow fuarı, 16 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek. Fuarda, 0-12 yaş arası ilkbahar-yaz giyim koleksiyonları, bebek ihtiyaçları ve yenilikçi ürünler sergileniyor.

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliği ve KFA Fuarcılık organizasyonunda Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar 16 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

19.'su düzenlenen fuarda, 0-12 yaş arası ilkbahar-yaz giyim koleksiyonları, bebek ihtiyaçları, yenilikçi ürün ve tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarda gazetecilere açıklama yapan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumlara rağmen bir fuarı daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hayırlı ve bereketli bir fuar olmasını dileyen Yıldız, "Fuarımızda yaklaşık 70 civarında firmamız var. Binin üzerinde müşteri gelmesini planlıyoruz. Umuyoruz ki bu yeni tarihiyle, fuarımız eskilere oranla daha verimli, daha faydalı bir fuar olacak. Biz böyle bir dönemde fuar yapıyoruz çünkü biz sektörün temsilcileriyiz. Bursa, bebe çocuk konfeksiyon sektörünün Türkiye'de en fazla üretiminin yapıldığı bir şehir." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise, fuarın, yeni bir konsept, yeni bir tarih, yeni bir anlayışla Bursa'ya ve bebe çocuk konfeksiyon sektörüne güç katacağını söyledi.

BTSO olarak, sektörlere destek vermeye devam edeceklerini belirten Kuş, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde diğer sektörlerle ilgili de değişik etkinlikler yapıp Bursa'mıza ve ülkemize yurt dışındaki özellikle firmalarımızın pazar payını arttırmak için elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün burada yaklaşık bin civarında ziyaretçiyi Bursa'mızda misafir ediyoruz. Bunun neticesiyle beraber fuarın, ciddi anlamda tekstil sektörünün sıkıntılar yaşadığı bu dönemde, inşallah firmalarımıza ve sektörümüze bir nefes aldıracağını umuyorum."