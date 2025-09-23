Bursa Kumaşları Paris'te genç tasarımcıların vizyonuyla hayat buldu

Tekstil sektöründe dünyada önemli merkezlerden biri olan Bursa'nın tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğindeki gücünü dünyaya tanıtmak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Turkish Fashion Fabrics Show (TFF Show), Türk tekstil sektörünün uluslararası vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu yıl TFF Show kapsamında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Uluslararası Moda Akademisi (IFA Paris ) ve İstanbul Kampüsü ile BTSO'nun ortak çalışmasıyla, Premiere Vision Paris Fuarı'na katılan Bursa firmalarının kumaşları, moda tasarımı öğrencilerinin final koleksiyonlarında kullanıldı. Genç tasarımcıların Bursa'dan gelen kumaşlarla hazırladığı özel projeler, Paris'te Premiere Vision Fuarı ile eş zamanlı olarak sergilendi. Söz konusu işbirliği ile Türk tekstilinin küresel moda sahnesindeki etkisi güçlenirken, genç tasarımcıların uluslararası deneyim kazanmasına da fırsat sunulmuş oldu.

Bursa Kumaşları ile Özel Koleksiyon

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Paris temasları çerçevesinde IFA Paris Moda Okulu'nu da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve Türk kumaşlarıyla hazırlanan koleksiyonları yerinde inceledi.

"Üretim Kapasitesi Tasarım Vizyonuyla Buluşuyor"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, TFF Show'un küresel hedeflerine dikkat çekti. Uğur, "Türk tekstil sektörü, güçlü üretim kapasitesini uluslararası tasarım vizyonuyla birleştiren ender sektörlerden biri. Odamızın öncülüğünde hayata geçen TFF Show, trendleri yönlendiren bir platform olma iddiasıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Fuarımız, kapsamlı iş bağlantılarına zemin hazırlayan bir köprü olmanın yanı sıra moda okullarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde sektörümüzün tasarıma yön veren yüzünü de uluslararası vitrine taşıyor." diye konuştu.

"Global Markaların Koleksiyonlarında Türk Kumaşları Var"

Birçok global moda markasının koleksiyonlarında Türk kumaşlarının yer aldığını vurgulayan Ali Uğur, Paris'te gerçekleştirdikleri ziyarete de değinerek şöyle devam etti: "IFA Paris Moda Okulu'nda öğrencilerin hazırladığı koleksiyonları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bursa'da üretilen kumaşlarla ortaya konan ürünleri oldukça başarılı buldum. Önümüzdeki süreçte bu iş birliklerini daha da geliştirmeyi ve sektörümüze yeni ufuklar kazandırmayı hedefliyoruz."

"İşbirliklerimiz Artarak Sürecek"

IFA Paris Moda Okulu İstanbul Kampüsü'nde Akademik Yönetici olan Dilara Sarızeybek, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz moda okulu olarak öğrencilerimize tasarımın üretimle buluştuğu noktayı da göstermek istiyoruz. Bu yüzden Bursa bizim için çok özel. Çünkü tekstilin doğduğu ve dünyaya açıldığı merkezlerden biri. Öğrencilerimiz Bursa'dan gelen kumaşlarla çalışarak hem sektörün gerçek malzemelerini tanıyor hem de geleneksel dokuma kültürünü çağdaş tasarımlara dönüştürme imkanı buluyor. Bu proje, eğitimle sanayiyi buluşturduğu için çok kıymetli. Firmalara destekleri için teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin daha da büyüyerek devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.

"Zorluklara Rağmen Üretim Devam Ediyor"

Reisoğlu İplik Yönetim Kurulu Üyesi Sait Yılmaz tekstil sektörünün son dönemde ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Artan maliyetler ve sabit döviz kurunun üreticilerin üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu durum, yalnızca tekstili değil, tüm sanayi sektörlerini etkileyen bir sorun. Diğer yandan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üretim yapısı dönüşüyor. Endüstri 4.0 ve otomasyon sistemleri artık kaçınılmaz hale geldi. Geçmişte çok sayıda işçi çalıştırmak bir prestij unsuru iken, bugün verimliliği yüksek, daha az iş gücüyle üretim yapabilmek bir başarı ölçütü haline geldi." dedi.

"Bu Sürecin İçinde Olmaktan Gurur Duyuyoruz"

Bu süreçte moda okullarıyla kurulan iş birliklerinin çok değerli olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Tasarım öğrencileri, üretici firmaların en yeni kumaşlarıyla çalışarak koleksiyonlar hazırlıyor. Bu koleksiyonların fuarlarda sergilenmesi hem genç tasarımcıların gelişimini destekliyor hem de üretici firmalara yeni bir vizyon kazandırıyor. İki yönlü fayda sağlayan bu işbirliğinin gelecekte çok daha başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Türkiye tekstil sektörü, sahip olduğu bilgi birikimi ve üretim gücüyle küresel rekabette önemli bir yere sahip. Biz de Reisoğlu İplik olarak, hem geleneklerimizi koruyarak hem de yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak bu sürecin içinde olmaktan gurur duyuyoruz."

"Modaya Yön Vermek İçin Önemli"

Projeye destek veren firmalardan Barutçu Tekstil'in Pazarlama Müdürü Emre Bora, Bursa'nın dünyanın üç büyük tekstil merkezinden biri olduğunu ifade ederek, "Artık kumaşı üretmenin ötesine geçtik. Modaya yön vermek ve markalaşmak için bu tür projelere destek veriyoruz. Genç tasarımcıların çalışmaları fuarlarda sergilendikçe çok daha hızlı ilerleyeceğiz." dedi.

"Güçlü Markalar Oluşturmalıyız"

Işıksoy Tekstil Tasarım Müdürü Selin Çelenk de sürdürülebilir modaya katkının sektörün asli görevi olduğunu belirtti. Türkiye'nin tekstilde güçlü bir ülke olduğunu ancak tanıtımda kat edilmesi gereken mesafe bulunduğunu belirten Çelenk, "Geleneksel el sanatlarımızı, motiflerimizi ve dokumalarımızı öne çıkarmalıyız. Bu sayede İtalya gibi ülkelerle rekabet edebiliriz. Türk ve yabancı öğrencilerle birlikte çalışarak global ölçekte güçlü bir marka kimliği oluşturabiliriz. Bu nedenle bu projeyi çok önemli ve anlamlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yerelden Küresele Güçlü Bir Yolculuk"

Koleksiyon Yöneticisi Yalçın Kesen, Turkish Fashion Fabrics iş birliğiyle elde edilen başarının uluslararası alandaki yansımalarını değerlendirdi. Kesen, "TFF Show ile çıktığımız yolculukta bugün Premiere Vision'un trend alanında yer almak bizim için büyük gurur. Sergilediğimiz işler artık yerelden küresele ulaşmaya başladı. Trend alanındaki çalışmaların büyük kısmı Türk firmalarına, özellikle de Bursa firmalarına ait. Bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. Gelecekte tasarımcıların ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği, ortak akılla gücü yükseltecek oluşumların ortaya çıkmasını çok önemsediklerini dile getiren Yalçın Kesen, "TFF'nin moda okullarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı iş birlikleri de bizlere yeni kapılar açıyor. IFA Paris öğrencilerinin hazırladığı koleksiyonlarda kullanılan kumaşlar, hem onların gelişimine katkı sağlıyor hem de bize ilham veriyor." diye konuştu.

Tasarım Vizyonunu Küresel Arenaya Taşıyan İşbirliği

1982'de kurulan ve Paris ile İstanbul'daki kampüsleriyle moda ve tasarım alanında dünyanın önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan IFA Paris, çok kültürlü yapısıyla tasarım vizyonunu iş dünyasıyla buluşturuyor. Türk firmalarının kumaşlarının öğrencilerin koleksiyonlarında yer alması, sektörün üretim gücü ile uluslararası tasarım anlayışının buluşmasına önemli bir örnek oluşturdu. BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık'ın profesyonel organizasyonu ile düzenlenen Turkish Fashion Fabrics Show ise kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticilere yeni pazarlar bulmayı ve iş fırsatları oluşturmayı amaçlıyor. TFF, ayrıca moda ve tasarıma yön veren çalışmalarıyla da sektörün hedeflerine katkı sağlıyor. - BURSA