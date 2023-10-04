BtcTurk'ün 10. yılına özel belgesel yayınlandı

BtcTurk, kuruluşunun 10. yılında Bitcoin ve BtcTurk'ün 10 yıllık macerasını konu alan bir belgesel hazırladı. Belgeselde, Bitcoin'in ilerlemesi, büyümesi ve BtcTurk'ün kuruluş hikayesi anlatılıyor.

BtcTurk, kuruluşunun 10'uncu yılında Bitcoin ve BtcTurk'ün 10 yıllık macerasını konu alan bir belgesel hazırladı. Yalın Alpay imzalı belgeselde BtcTurk'ün kurucusu Kerem Tibuk, CEO'su Özgür Güneri, CTO'su Ozan Yurtseven ve çeşitli BtcTurk yöneticileri, Bitcoin ve BtcTurk'ün 10 yılı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

2013 yılında Kerem Tibuk tarafından kurulan ve CEO'luğunu Özgür Güneri'nin üstlendiği BtcTurk, 14 yıllık Bitcoin tarihinin 10 yılında Bitcoin'in ilerlemesini ve büyümesini anlatan bir belgesele imza attı. Dünyaca ünlü kriptolog Adam Back'ın yanı sıra Prof. Dr. Burak Arzova, Prof. Dr. Aylin Seçkin ve Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu gibi ekonomistler de Bitcoin'in nitelikleri ve gelecek projeksiyonu üzerine yorumlarını katarak belgesele katkıda bulundu.

ALTI BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Yayınlanan belgeselde, Bitcoin'in kripto para ekosistemdeki güçlü varlığı, değerini oluşturan ve geliştiren unsurlar, varlık sınıfındaki yeri ve regülasyon çabalarına dair uzman görüşlerine yer verildi. 'Tanım', 'Keşif', 'Kuruluş', 'İlk Olmak', 'Hikaye' ve 'Gelecek' başlıklı altı bölümden oluşan belgeselde, Bitcoin'in yanı sıra BtcTurk markasının kuruluş hikayesi, büyümesi, spora verdiği destek ve sponsorluklar, yeni nesil self servis finansal hizmetler vizyonuyla oluşturduğu yeni yapı ve gelecek hedefleri paylaşıldı.