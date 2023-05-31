Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,44 puan azalarak 4.886,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 4,91 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 4.956,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.867,95, en yüksek 4.982,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 azalışla 4.886,91 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,97, hizmetler endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 94,75 puan ve yüzde 1,73 düşüşle 5.375,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Tofaş, Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının onsu 1.972 dolar. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.972 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 kazançla 1 milyon 366 bin liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 20,6488 lira, satışta 20,7315 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 20,2962 lira, satışta 20,3775 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,67'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2390, dolar/yen paritesi de 139,7 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 azalışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,44 puan azalarak 4.886,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,91 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 4.956,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.867,95, en yüksek 4.982,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 azalışla 4.886,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,97, hizmetler endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 94,75 puan ve yüzde 1,73 düşüşle 5.375,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Tofaş, Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.972 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.972 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 kazançla 1 milyon 366 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 20,6488 lira, satışta 20,7315 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 20,2962 lira, satışta 20,3775 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2390, dolar/yen paritesi de 139,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 azalışla 73,1 dolardan işlem görüyor.