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Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var

Ekonomi Haberleri

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü açıklaması beklenen yeni Kabine merakla bekleniyor. Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek için yoğun girişimlerde bulunduğu bilinirken, Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia büyük ses getirdi. Şimşek'in yeni dönemde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediği ve yerine düşünülen 3 ismin olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından gözler yeni açıklanacak Kabine'ye çevrildi. Erdoğan'ın cumartesi günü saat 22.00'de açıklayacağı listede ekonomi yönetimine ilişkin sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetiminin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi düşünüyor. Haberler.com GYY Bedia Teymur'un kulislerden edindiği bilgiye göre Şimşek'in kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı ifade ediliyor.

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim varCevdet Yılmaz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz'ın adının geçtiği öğrenildi.

Erdoğan'ın ekonomiyi teslim etmek istediği Mehmet Şimşek ile ilgili ortaya atılan iddia ise Ankara kulislerinde deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim varHalkbank Genel Müdürü Osman Arslan.

Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz, yerine düşünülen isimlerin de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olduğunu aktardı.

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim varVakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih.

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim varZiraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Abdi Serdar Üstünsalih Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Mehmet Şimşek Osman Arslan Ekonomi Güncel Haberler

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