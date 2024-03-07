Bitlis'ten İstanbul'a Göç Eden Kardeşler Memleketlerine Dönerek İstihdam Sağlıyor

Bitlis'ten 30 yıl önce göç ettikleri İstanbul'da ayakkabı fabrikalarında çalışan Tüzün kardeşler, yıllar sonra memleketlerine dönerek kurdukları atölyede spor ayakkabısı üretiyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinden maddi imkansızlıklar nedeniyle ailece İstanbul'a göç eden Tüzün kardeşler, 15 yıl ayakkabı fabrikalarında çalıştıktan sonra kendi işletmelerini kurarak istihdam sağlamaya başladı.

Üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen göç ettikleri memleketlerini unutmayan Tüzün kardeşler, hem vefa borçlarını ödemek hem de istihdama katkı sunmak amacıyla Bitlis'e dönerek ayakkabı üretim atölyesi kurmaya karar verdi.

Devletin sunduğu sigorta teşviklerinden faydalanarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde bin metrekarelik alana spor ayakkabısı üretim atölyesi ile satış mağazası açan Tüzün kardeşler, 25 kişiyi de istihdam etti.

Günde yaklaşık 360 çift spor ayakkabısı üretimi yapılan atölyede özenle paketlenen ürünler, iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkeleri ile Azerbaycan'a gönderiliyor.

"Büyük bir yere taşınırsak 150 kişiye istihdam sağlayabiliriz"

Veysel Tüzün, AA muhabirine, 1994'te gittikleri İstanbul'dan 2023'te memleketlerine döndüklerini belirtti.

Güroymak'a vefa borçları olduğunu ifade eden Tüzün, "Bu nedenle 'bir fabrika kurarak istihdam sağlayalım' dedik. Böyle bir yer açtık. Bünyemizde pazarlamacılarla beraber 25 kişi çalışıyor. Burada yaptığımız ürünleri Türkiye iç pazarına, Balkan ülkelerine ve Azerbaycan'a satıyoruz. Bin metrekarelik yerimizde günlük 360 çifte kadar üretim yapıyoruz. Yerimiz küçük geliyor. İlerleyen zamanlarda 3-5 bin metrekare arası bir yere taşınırsak 150 kişiye istihdam sağlayabiliriz." diye konuştu.

Fabrikada sadece spor ayakkabısı ürettiklerini aktaran Tüzün, " İstanbul'da ürettiğimiz fason ürünleri iç ve dış piyasaya veriyorduk. Sürüm olması için iş yerimizi büyütüp, üretimi artırarak fiyatları geri çekeceğiz. Üretim az olduğunda maliyetler artar. Fiyatları geri çekmemiz için üretimi artırmamız lazım." dedi.

Tüzün, İstanbul Sultangazi'deki şubenin dışında Bitlis'te de imalat ve toptan satış üzerine ikinci şubeyi açtıklarını dile getiren, "Memlekete yatırım yapmak güzel bir duygu. Teşekkür etmek için mesaj atanlar oluyor. İnsanların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz. Bitlisli iş insanlarının da burada yatırımlarını yapmalarını isterim. Eleman sıkıntısı yaşarız demesinler. Sadece yanlarında ustalarını getirsinler. Burada eleman yetiştirmek kolay olur." ifadelerini kullandı.

Tüzün, 5 kardeşinin de işletmede görev aldığını ve güç birliği yaparak ilerlediklerini vurguladı.

İşçilerden Rıdvan Sellincek ise 9 yıldır İstanbul'da ayakkabı sektöründe çalıştığını belirterek, "Burada ayakkabı imalat fabrikasının açıldığını duydum. Ardından memlekete dönmeye karar verdim. Orada ekonomiden dolayı geçim sıkıntısı yaşıyorduk. Bu nedenle memlekete dönerek burada çalışıyorum. Bu fabrikayı açanlardan ve destek sunanlardan Allah razı olsun." dedi.