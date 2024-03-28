Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 3,10 Değer Kazanarak Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazanarak 9.079,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 273,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,49 ile bilişim oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi, perakende satışlar, işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Borsa Finans Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! 28 Mart İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title