Belçika'da protestolar alevlendi! Çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollara ulaşılamıyor

Belçika'da çiftçiler, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz ithal ürünler gibi konulardaki rahatsızlıklarına dikkat çekmek için ana yolları trafiğe kapatarak protesto düzenledi. Başkent Brüksel ve çevresinde yayılan protestolar sonucunda çiftçiler AB Parlamentosu'nun önünü kuşatmaya çalıştı.

PROTESTOLAR BİRÇOK ÜLKEYE YAYILDI

Çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı. Fransa'da başlayan, Belçika'nın ardından birçok ülkeye sıçrayan protestolar Almanya, Polonya, İspanya, İtalya ve Romanya'da sürüyor.

BELÇİKA GENELİNDE TRAFİK AKIŞINI DURDURDULAR

Protestoların şiddetlendiği Belçika'da, çiftçiler traktörleriyle başkent Brüksel ve çevresi de dahil olmak üzere ülke genelinde çeşitli şehirlere giden yollarda trafik akışını durdurdu. Bir grup çiftçi de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanında gösteri düzenledi. Çiftçi protestoları nedeniyle AP yerleşkesinin girişlerine dikenli teller çekilmesi dikkati çekti.

TARIMSAL ÜRÜNLERE DAHA YÜKSEK FİYAT ÖDENMESİ TALEP EDİLİYOR

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.

FRANSA, KONVOYUN BAŞKENTE ULAŞMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan; protestoların sürdüğü Fransa'nın başkenti Paris'te, Başbakan Gabriel Attal'ın konuşması ve tarım sektörüne yönelik herhangi bir açıklama yapmaması üzerine çok sayıda çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak A6 yolunu trafiğe kapattı. Fransız jandarma zırhlı personeli, konvoyun Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek üzere traktörleri engelledi.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan bu yana akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor. Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.