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Belçika'da protestolar alevlendi! Çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollara ulaşılamıyor

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Çiftçi protestoları Avrupa'nın birçok ülkesine yayılmış durumda. Belçika'da çiftçiler; artan maliyetler, AB'nin çevre politikaları ve ucuz ithal ürünleri gibi konuları protesto etmek için ana yolları trafiğe kapattı. Traktörleriyle ülkenin başkenti Brüksel'de trafik akışını durduran çiftçiler, Avrupa Parlamentosu binasını da abluka altına aldı.

Belçika'da çiftçiler, artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre politikaları ve ucuz ithal ürünler gibi konulardaki rahatsızlıklarına dikkat çekmek için ana yolları trafiğe kapatarak protesto düzenledi. Başkent Brüksel ve çevresinde yayılan protestolar sonucunda çiftçiler AB Parlamentosu'nun önünü kuşatmaya çalıştı.

PROTESTOLAR BİRÇOK ÜLKEYE YAYILDI

Çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkat çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı. Fransa'da başlayan, Belçika'nın ardından birçok ülkeye sıçrayan protestolar Almanya, Polonya, İspanya, İtalya ve Romanya'da sürüyor.

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollar kapandı

BELÇİKA GENELİNDE TRAFİK AKIŞINI DURDURDULAR

Protestoların şiddetlendiği Belçika'da, çiftçiler traktörleriyle başkent Brüksel ve çevresi de dahil olmak üzere ülke genelinde çeşitli şehirlere giden yollarda trafik akışını durdurdu. Bir grup çiftçi de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg meydanında gösteri düzenledi. Çiftçi protestoları nedeniyle AP yerleşkesinin girişlerine dikenli teller çekilmesi dikkati çekti.

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollar kapandı

TARIMSAL ÜRÜNLERE DAHA YÜKSEK FİYAT ÖDENMESİ TALEP EDİLİYOR

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı

FRANSA, KONVOYUN BAŞKENTE ULAŞMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan; protestoların sürdüğü Fransa'nın başkenti Paris'te, Başbakan Gabriel Attal'ın konuşması ve tarım sektörüne yönelik herhangi bir açıklama yapmaması üzerine çok sayıda çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturarak A6 yolunu trafiğe kapattı. Fransız jandarma zırhlı personeli, konvoyun Paris'e doğru daha fazla ilerlemesini önlemek üzere traktörleri engelledi.

Belçika'da protestolar alevlendi! Çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollara ulaşılamıyor

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan bu yana akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor. Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollar kapandı

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollar kapandı

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollar kapandı

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollar kapandı

Belçika'da çiftçiler Avrupa Parlamentosu'nu kuşattı, ana yollar kapandı

Kaynak: AA / Ekonomi

Avrupa Birliği Brüksel Belçika Avrupa Birliği Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

JY:

ADAMLAR HAKLARINI ARIYOR KENDILERINI EZDIRMIYOR BAKIN GORECEGIZ CATIR CATIR ALIRLARDA. BIZDEKI CIFTCILERDE KOYUN KOYUN OTURSUN BAKALIM AMA UNUTMAYIN AGLAMAYANA MEME VERMEZLER.

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Metin Yalcin:

Gel 460 Km sahilde Antalya çiftçisinin zenginliğini refahını gör, bu konuyu tekrar yorumla, sen olsan sesin çıkar mı .. Para kazanamadım diyen sadece İç ve Doğu Anadolu çiftçisi sıkıntıda onlarda susuz tarım ve küçük arazi mağduru o yüzden para kazanamıyor ..

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JY:

METIN TALCIN, TURKIYE'DE ZENGIN YAT SAHIPLERINE MAZOT EN UCUZDAN VERILIRKEN TURK CIFTCISI DUNYANIN EN PAHALI MAZOTUNU ALIYOR. YAT SAHIBI ZENGIN ZATEN MAZOTU ONA PAHALI SATSAN YINE ALIR PARASI VAR AMA OLAN CIFTCIYE ALIYOR. ONUN DISINDA HER TURLU ILAC TRACTORE YEDEK PARCA ITAL GELIYOR DOVIZ FIRLAYINCA ONLARINDA FIYATLARI UCDU OLAN CIFTCIYE OLDU AMA IYI OLDU HEMEN HEMEN HEPSI AMPUL PARTISI SECMENI BELKI AKILLANIRLAR.

yanıt7
yanıt3
kubilay göçeroğlu:

herkesi bizim gibi koyun mu sandınız

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turgut aydın:

Bizim ülkemizde böyle bir hak arama girişiminde bulunsan hemencecik olursun vatan hainiiii

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Sktgdn:

Gel bunu burada yap direk terörist ilan edilirsin,

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Bordo Bere:

Türkiyede AVRUPA BIRLIGINE KATILMAYA CALISIYOR ALIN SIZE AVRUPA

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Osman Tokgonul:

Bayrak inmeeeez , ezan susmaaaazzz , vatan bölünmeeeezz ... Aaa , bu gösteri yapılan yer Türkiye değil değil mi ? Lan ben de Türkiye zannettim ha (!) Bu gösteri Türkiye de yapılsa terörist ilan ederler bu sloganları atarlardı , halbuki adamlar haklarını arıyor .

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Metin Yalcin:

Hiç endişeli falan değiliz ..

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Ali Ay:

bizde ne var bizim çiftcilerde gübre zamını mazot zamını ancak köy kahvelerde eleştirirler sonra sı herkes evine bitti daha ürün kaldırmadan binlerce masraf yapılıyor gübresi mazotu ilacı gitti geldisi sonra hasat dönemi kazanc sıfır köylü mehmet ağa bi hesap yapıyor zarar verilen emek boşa bu şekilde Ciftciyide soğuttunuz herkesi soğuttunuz

13
1
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