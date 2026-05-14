Belçika Başbakan Yardımcısı Prévot: "Gümrük Birliği güncellenmeli, 2026'nın ticareti 30 yıllık çerçeveyle yürütülemez"

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "İkili ticaret hacmimiz bugün 10 milyar dolara yaklaşmıştır. Ama hedefimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'nda iki ülke arasındaki ticari iş birlikleri ele alındı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ve Voka Limburg Ticaret ve Sanayi Odası CEO'su Johann J.L. Leten'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'nda inşaat ve mühendislik, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme ve bilişim hizmetleri, temiz teknolojiler, gıda ve içecek, kimya ve ilaç ile finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren Belçikalı firma temsilcileri ile ikili görüşmeler ele alındı. Programda konuşan Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Türkiye'ye gerçekleştirilen Belçika Kraliyeti Ekonomi Misyonu'nun bugüne kadar yurt dışından Türkiye'ye gelen en büyük ekonomik misyon olduğunu belirterek, bunun Belçika'nın Türkiye'ye verdiği önemin açık göstergesi olduğunu söyledi. Prévot, Türk makamlarının söz konusu heyeti "Türkiye'ye bugüne kadar gelen en büyük ekonomik misyon" olarak tanımladığını aktararak, "Bu gerçekten çok önemli bizim için. Bu elbette rastgele olmuş bir şey de değil. Gerçekten Belçika'nın Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor" dedi.

Ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretten ibaret olmadığını vurgulayan Prévot, Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe dayandığını ifade etti. İlk ticaret anlaşmasının 1838 yılında Belçika ile Osmanlı Cihan İmparatorluğu arasında imzalandığını hatırlatan Prévot, "Belçika o zaman sultanın sarayında aslında pek çok Avrupa ülkesinden önce mevcuttu. Biz bu tarihin üzerine yeni bir şeyler inşa ettik ve geleceği de bu temeller üzerinde beraber şekillendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Anadolu, Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli rol oynuyor"

Ankara'nın Türkiye'nin ikinci büyük ekonomik merkezi olarak iki ülke arasındaki diyaloğun derinleşmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Prévot, İstanbul'un Türkiye ekonomisindeki ağırlığına işaret ederek, ülkenin ekonomik dinamizminin Anadolu şehirlerinde de güçlü şekilde sürdüğünü söyledi. Prévot, "Türkiye'nin ekonomik hayatının yüzde 70'i Anadolu'da gerçekleşiyor. Anadolu'nun şehirlerinde, fabrikalarında, çiftliklerinde ve ihracat merkezlerinde Türkiye her gün ekonomisini geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne teşekkür eden Prévot, Belçika'nın Türkiye'nin tamamıyla güçlü ortaklıklar geliştirmek istediğini belirterek, ekonomik misyonun uzun soluklu iş birlikleri kurulması açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

"2026'nın ticareti 30 yıllık çerçeveyle yürütülemez"

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini savunduklarını dile getiren Prévot, mevcut yapının günümüz ekonomik koşullarına cevap vermekte yetersiz kaldığını söyledi. Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerde bu konuyu sık sık gündeme getirdiğini belirten Prévot, "Aslına bakarsanız bu Gümrük Birliği'nin yenilenmesinin zamanı geldi. Çünkü 2026'daki iş yapma şeklimizi 30 yıl önce hazırlanmış bir çerçeveyle yürütmemiz mümkün değil" dedi.

Dünyanın büyük ölçüde değiştiğini ifade eden Prévot, iki taraf açısından da Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin fayda sağlayacağını vurgulayarak, mevcut sistemin yalnızca sınai malları kapsadığını, tarım alanını içermediğini ve bu nedenle modernizasyonun büyük önem taşıdığını söyledi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, "2023 yılında diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 185. yıl dönümü, 2024 yılında ise Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılını idrak ettik. Tarihi bağlarımızdan güç alan ilişkilerimiz bugün siyasi, ekonomik, askeri, ticari, kültürel ve teknolojik alanlarda gelişerek yüksek seviyeli bir iş birliği niteliği kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Belçika ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde şekillendiğini vurgulayan Heybet, Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri olan Belçika ile ilişkileri daha ileri seviyelere taşımaya büyük önem verdiklerini kaydetti.

"Savunma sanayiinde önemli iş birliği potansiyeli bulunuyor"

Türkiye ile Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine kadar geniş bir alanda ciddi iş birliği potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Heybet, bu potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesinin yalnızca iki ülkenin ekonomik kalkınmasına değil, Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Belçika ile askeri ilişkilerin NATO müttefikliği ve ortak güvenlik anlayışı temelinde güçlü şekilde sürdürüldüğünü belirten Heybet, "Bu adımla birlikte askeri iş birliği, savunma sanayii, savunma materyalleri ve sanayi alanındaki ortak çalışmaların daha ileri seviyelere taşınması hedeflenmektedir" dedi.

"İHA ve dron teknolojilerindeki gelişim gurur verici"

Heybet, Türkiye'nin özellikle inovasyon, ileri teknoloji, insansız hava sistemleri ve dron teknolojileri alanlarında son yıllarda önemli gelişim kaydettiğini belirterek, ülkenin üretim kapasitesinin savunma ve teknoloji alanındaki stratejik etkinliğini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Belçikalı yetkililerin Türkiye'nin bu alandaki gelişimini yakından takip etmelerinin kendileri açısından ayrıca gurur verici olduğunu ifade eden Heybet, "Türkiye olarak NATO'nun kolektif güvenlik anlayışı çerçevesinde Belçika'yla yakın koordinasyon ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hedefimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye ile Belçika arasında kökü tarihi temellere dayanan ilişkilerin olduğunu dile getirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Hisarcıklıoğlu, "İkili ticaret hacmimiz bugün 10 milyar dolara yaklaşmıştır. Ama hedefimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bunu yapabilecek potansiyelimiz de var. Belçikalı firmaların Türkiye'deki yatırımları yaklaşık 5 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 700 Belçikalı firma aynı zamanda bizim üyemizdir. Bu firmaların hak ve menfaatlerini korumak bizim sorumluluğumuzdur. Onların bir sıkıntıları olduğu zaman bize kolaylıkla müracaat edebilirler" diye konuştu.

Belçika'daki Türk toplumunun iş dünyası, siyaset, akademi ve farklı alanlarda elde ettiği başarıları büyük bir gururla takip etiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu başarıların iki ülke arasındaki dostluğun ve ortak değerlerin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

"Ziyaret Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak"

Belçika heyetinin kalabalık bir iş dünyası heyetiyle Türkiye'yi ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu ziyaretin Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde somut ve sonuç odaklı iş birliği projelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle savunma sanayii, teknoloji, lojistik, enerji ve sanayi alanlarında çok güçlü iş birliği fırsatları görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

İkili iş birliğinin yanı sıra, üçüncü ülkelerde birlikte geliştirilecek ortak projelerin ve yatırımların da büyük önem taşıdığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu iş birliklerinin her iki ülkenin ekonomik gücüne hem de Avrupa'nın rekabetçiliğine önemli katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

"Türkiye, yalnızca Belçikalı firmalar için değil, tüm Avrupa Birliği ülkeleri için güçlü ve güvenilir bir ortaktır"

Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak açısından 'Made in Europe' yaklaşımının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisinin stratejik bir değer taşıdığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, "Bu Türkiye'de yatırım yapmış olan Belçikalı firmalar açısından da çok önemlidir. Made in Europe'un Türkiye'yi de kapsaması, Türkiye'nin içinde olması. Türkiye, yalnızca Belçikalı firmalar için değil, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin tedarik zincirleri açısından güçlü ve güvenilir bir ortaktır" şeklinde konuştu.

"Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum"

Belçika ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere de değinen Hisarcıklıoğlu, "Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Belirsizliklerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı günümüz dünyasında iş dünyaları arasındaki güçlü iş birliği her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Belçika'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna verdiği desteği de son derece kıymetli buluyoruz. Bu süreçlerin her iki taraf için de yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı