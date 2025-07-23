Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürünlere ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yürüttüğü piyasa denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ilk 6 ayında yoğun bir denetim süreci yürütüldü ve riskli ürünlere karşı ciddi yaptırımlar uygulandı.

Bu kapsamda, tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi birçok tüketici ürününe yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yılın ilk yarısında 1071 firmada denetim yapıldı, toplamda 2 bin 32 parti ürün kontrol edildi. Uygunsuz veya güvensiz ürün tespit edilen firmalara toplam 24,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Riskli ürünlerde ise yasaklama, toplatma ve kamuoyu duyurusu gibi yaptırımlara gidildi.

GÜVENSİZ ÜRÜN BİLGİ SİSTEMİ'NDE OYUNCAK VE TEMİZLİK ÜRÜNÜ YER ALDI

Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde "Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma" sebebiyle çocuk ve bebeklerin oynadığı oyuncak top ürünü yer alıyor. Güvensizlik nedeni limit değerlerinin üzerinde fitalat içermesi olarak belirtiliyor. Aynı zamanda "Tıpa Orijinal Halden Küçük Parça İçermektedir." ibaresi yer alıyor.

ÜNLÜ MARKANIN DETERJANI RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerde Doa marka toz lavabo açıcı hakkında önemli bir karar alındı. 22 Temmuz 2025 tarihli bildirime göre, söz konusu ürün çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine uygun olmadığı gerekçesiyle piyasalardan toplatılıyor.

Barkod numarası 8680731417111 olan ürün için yapılan denetimlerde, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik"in madde 36/2-b bendine aykırılık tespit edildi. Bu madde, özellikle çocukların ulaşabileceği kimyasal ürünlerde güvenli kapak düzeneklerinin zorunlu olmasını öngörüyor.

Bakanlık, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.

ETİKET BİLGİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, özellikle bebek ve çocuklar gibi hassas gruplara yönelik ürünlerde titiz bir denetim süreci yürütüyor. Kimyasal, fiziksel ve mekanik riskler taşıyan ürünler detaylı analizlere tabi tutulurken, aynı zamanda etiket bilgileri de mevzuata uygunluk açısından kontrol ediliyor. Ürünlerin üzerinde yer alması gereken zorunlu bilgiler, tüketicilerin bilgilendirilmesi bakımından önem taşıyor.

Açıklamada, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" anlayışı benimsendiği ve proaktif denetim modeliyle piyasadaki risklerin önüne geçilmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Denetim planlarının, bilimsel analizler ve risk değerlendirmeleri doğrultusunda oluşturulduğu vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI: "ETİKETLERİ KONTROL EDİN"

Denetimlerin yanı sıra firmalara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara önemli bir uyarı da yapıldı. Tüketicilerin ürün satın alırken etiket bilgilerine mutlaka dikkat etmeleri gerektiği ifade edilerek, hem kendi sağlıkları hem de piyasanın şeffaflığı için bu bilincin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca, güvensiz ürün bildirimlerinin paylaşıldığı guvensizurun.ticaret.gov.tr adresine olan yoğun ilgiyi de paylaştı. Bugüne kadar 5,5 milyonun üzerinde ziyaret alan site, vatandaşların şüpheli ürünleri takip etmesine olanak sağlıyor.

Son olarak Bakanlık, "Tüketici sağlığını ve iç piyasada güven ortamını esas alan denetim politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabileceği, şeffaf ve denetlenebilir bir piyasa yapısı oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" mesajını paylaştı.