Van Ticaret Borsası ve Van OSB, lisanslı depoculuk hizmeti sunan firmaları ziyaret etti

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer ve Van OSB Başkanı Memet Aslan, lisanslı depoculuk hizmeti sunan firmaları ziyaret etti.

Van Organize Sanayi Bölgesinde (VAN OSB) bulunan Mir-Un (Mir Agro LİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İnan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ofis Alım Noktası TMO Muş Başmüdürü Ercan Bakırtaş, TMO Van Şubesi Müdürü Metin Er ve Hakanlar Yem Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Hakan'ı ziyaret eden Başkan Süer ve Van OSB Başkanı Memet Aslan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. OSB Başkan Vekili Yaşar Şen'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Süer, daha sonra Şevginler Holding (Şevginler LİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şevgin'i ziyaret etti. Çiftçilere alım garantisi veren TMO'ya daha fazla depolama alanı tahsis etmek için lisanslı depoculuk yatırımlarına devlet desteklerinin artırılmasını talep eden Başkan Süer, "Büyük risk alarak Van'ın tarım ve hayvancılığı için yatırım yapan üyelerimize devlet desteklerinin daha fazla verilmesini talep ediyoruz. Zorlu iklim şartları, lojistik ve pazar darlığı sorunları nedeniyle Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'nin yer aldığı TRB2 bölgemize özel pozitif destekler sunulmalıdır. Piyasa ile rekabet edemeyen üyelerimiz ve çiftçilerimiz zor durumdadır. Verilen desteklerle çiftçilerimiz boş arazi bırakmayacak ve tüm alanlarda ekim yapacaktır. Böylece yatırımları çoğaltabileceğimize ve Van'ın depolama alanı kapasitesini daha da yükseltebileceğimize inanıyoruz. Tarımın güçlü olduğu yerde, hayvancılık da güçlüdür. Verimli yayla ve meralarımızda yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı yayla dönüşünde yeterli düzeydeki yem bitkileri ile besleyebiliriz. Böylece hayvanlar, erkenden değil zamanı gelince satışa çıkarılır. Van'da lisanslı depoculuk altyapısına yapılan yatırımları çok kıymetli buluyoruz. Aynı zamanda arpa ve buğday gibi ürünleri ile depoları dolduran çiftçilerimizi daha fazla destekleyerek sağlam bir altyapı elde edebiliriz. Bu gelişmeler, beraberinde bir güven ortamı getirecek, Van'ın ve bölgemizin tarım ve hayvancılığına olumlu yansımaları olacaktır" dedi.

"Van'da lisanslı depoculuğu başlatan Şevginler Holding (Şevginler LİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şevgin'i, Mir-Un (Mir Agro LİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İnan'ı bu çok kıymetli yatırımı için tebrik ediyorum" diyen Süer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zorlu şartlara rağmen cesurca her türlü riski alıp şehrimize bu güzel yatırımları kazandırmak takdire şayandır. Bu yatırım çiftçilerimiz için çok önemlidir. Çiftçilerimizin ürünlerini nerede depolayacaklarını düşünmesine gerek kalmamıştır. Van OSB'de bulunan ve yeni lisans alacak olan Mir Agro LİDAŞ, TMO Alım Noktası, Hakanlar Yem, Şevginler LİDAŞ, Erciş TMO Geçici Alım Noktası farklı yerler ile birlikte, Van'ın yaklaşık 70 bin tonluk bir kapasitesi bulunuyor. Bu kapasiteye ulaşmış olmak Van tarımı adına sevindiricidir. TMO, çiftçilerimizden arpa ve buğday alımları yapmaya devam etmektedir. Lisanslı depoculuk ve depolama hizmetleri sunan firmalarımızın yanındayız. Çiftçilerimizin alın teri ve büyük emekler vererek üretmesi son derece sevindiricidir. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan çiftçilerimizi kutluyoruz."

Çiftçilerin ürünlerini alan TMO'ya teşekkür eden Başkan Süer, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde hizmet veren, çiftçilerimizin arpa ve buğdaylarını alan TMO'ya teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın alım garantili hizmetini yürekten kutluyoruz. Ürünlerin satışı noktasında çiftçilerimize yardımcı olan, takdire şayan olarak büyük gayret gösteren ve emek veren TMO Van Şubesi Müdürü Metin Er'e ve personeline, bizlere ilgi gösteren TMO Muş Başmüdürü Ercan Bakırtaş'a ve depoculuk hizmeti sunan Şevginler Holding (Şevginler LİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şevgin'e, Mir-Un (Mir Agro LİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İnan'a, Hakanlar Yem Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Hakan'a ve Tarım yatırımlarına destek veren, üyelerimizin ve yatırımcılarımızın önünü açan ve onlara cesaret veren Van OSB Başkanı Memet Aslan'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yatırım ziyaretleri nedeniyle VANTB Başkanı Nayif Süer'e teşekkür eden Van OSB Başkanı Memet Aslan ise "Bu tarımsal yatırım ilimiz ve bölgemiz için değerlidir. Ürünlerin depolanması ve pazar bulması çok önemlidir. Önceden depolama alanları yetersiz olduğundan çiftçilerimiz ürünlerini hemen ellerinden çıkarmak zorunda kalıyorlardı. İstenen fiyatlarda da satış yapılamıyordu ama lisanslı depoculuğun Van'da yayılması ile birlikte bu sorun da ortadan kalkmıştır. Yüksek kapasiteli lisanslı depoların hizmet vermeye başlaması, yeni pazarlama imkanlarının doğmasına neden olacaktır. TMO şubesinin Van'da açılması konusunda, Van Ticaret Borsamız yoğun bir çalışma yürütmüştür ve başarılı olmuştur. Tüm çalışmalar şehrimiz için önemli bir değerdir. Başkanımız Nayif Süer'e teşekkür ediyoruz. Komplike olan ilimiz, tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle ve diğer ekonomik değerleriyle büyüdüğü vakit komple bir büyüme ve kalkınma gerçekleşir. Başkanımız çalışmalarımıza destek oluyor, biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Tesisimizin, büyük emek ve gayret sarf eden Yunus İnan ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Her zaman yanımızda olan Van Ticaret Borsası Başkanımız Nayif Süer'e teşekkür ediyoruz" diyen Şevginler Holding (Şevginler LİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şevgin ise "Yatırımları takip eden ve bizlere gereken ilgiyi gösteren borsa başkanımız, her zaman moral ve motivasyon vermektedir. Hizmetlerin gelişmesi ve yeni hizmet alanlarının başlaması için bizlerle ortak çalışma yürütmektedir. Hep birlikte, şehrimize ve bölgemize hizmet ediyoruz. Verimli ziyaret için Nayif Süer başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftçilere hizmet sunmaktan memnun olacaklarını söyleyen Mir Agro LİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İnan da, "150 milyon TL'lik yatırımımız ile lisanlı depoculuk yapacağız. 9 silo ile depolama imkanımız olacaktır. TMO aracılığıyla bizlere gelen arpa ve buğdayları sağlıklı bir şekilde depolayacağız. Yanımızda olan, bizlere destek sunan Van Ticaret Borsası Başkanımız Nayif Süer ve Van OSB Başkanımız Memet Aslan'a teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

VANTB Başkanı Nayif Süer'in ziyaretini değerlendiren Hakanlar Yem Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Hakan ise "Van Ticaret Borsası Başkanımız Nayif Süer'in yanımızda olması çok kıymetlidir. Ziyaretleri ile verdiğimiz emeğin takdire şayan olduğunu göstermiştir. Van'ın gelişmesi için ortak akıl ile hareket etmemizin değerini ortaya koymuştur. Potansiyelimizin farkına varılmasını sağlayan ziyareti için Başkanımız Nayif Süer'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN