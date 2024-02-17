BARÜ, Betonarme Binalarda Akıllı Yapı Malzemeleri Üretecek

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) sanayi iş birliği ile geliştireceği projeyle betonarme binalarda ısı ve ses yalıtımını sağlamak üzere yeni nesil akıllı yapı malzemeleri üretilmesi hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ihtisaslaşma alanı da olan 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde ses ve yalıtımı sağlayan akıllı yapı malzemeleri geliştirilerek, üretilmesi hedefleniyor. Betonarme binalarda kullanılabilecek yeni nesil akıllı yapı malzemeleri ile ısı ve ses yalıtımı üst seviyeye çıkarılacak. Üniversite-sanayi iş birliğiyle hayata geçirilecek çalışmalar Yurtbay Tuğla paydaşlığında sürdürülmesi planlanıyor. Sürdürülebilirlik odağında devam edecek projeyle ilgili ilk toplantı gerçekleştirildi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıya BARÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gençel, Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Tayfun ile MBSM Mühendislik Danışmanlık Şirketinden çevre mühendisleri Seda Gökçe Yılman ve Sibel İren Şeref ile Yurtbay Tuğla Fabrika Müdürü Bilgehan Candangil katıldı.

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Zahmakıran, "Çevre dostu binalar ve akıllı kentlerin öneminin giderek arttığı günümüzde yeni nesil akıllı yapı malzemeleri ile gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir şehirler bırakmak adına bilim temelli projelerin önemi daha da artıyor. Bu çerçevede üniversite olarak çevre dostu malzemeler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Betonarme binalarda ısı kaybının önlenmesi, etkin enerji kullanımının sağlanması ve ses yalıtımının artırılması noktasında geliştireceği yeni nesil malzeme üretimiyle inşaat malzemesi sanayisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Böylece, verimliliği artıran akıllı yapı malzemeleriyle konutlarda ses izolasyonu sağlayarak ısı kaybının ise en aza indirilmesi sağlanacak" dedi.

BARÜ'de üniversite-sanayi iş birliğiyle sürdürülebilirlik ekseninde örnek çalışmaların yürütüldüğünü belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Küresel ölçekte gelişen dünyada artık geleneksel malzemeden ziyade enerji tasarrufunu önceleyen, yeni nesil akıllı yapı malzemeleri kullanımının yaygınlaştırılması sürdürülebilir bir gelecek için oldukça önem arz ediyor. Biz de enerji verimliliğinden atık yönetimine, ekolojik dengeyi korumaktan çevre planlamaya kadar Ar-Ge faaliyetlerine önem veriyor ihtisaslaşma alanımız 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğiyle güzel çıktılar elde edeceğimize inandığım bu projede emeği geçen tüm bileşenlerimiz ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - BARTIN