Bartın Ulus Eldeş Göleti Projesi Tamamlanmak Üzere

Bartın Ulus İlçesi Eldeş köyünde tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak musluklara içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla yapımına başlanan Eldeş Göleti inşasında sona gelindi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bartın Ulus ilçesinde yapımına başlanan Eldeş Göleti için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projede enerji kırıcı havuz ve dolu savak köprü imalatlarının devam ettiği projede yüzde 81 oranında fiziki gerçekleşme oranı aşıldı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını belirterek, "inşaatta gövde betonu ve enjeksiyon galerisi imalatları tamamlanmıştır. Toplamda, 38 bin 560 metreküplük gövde dolgusunun yüzde 99'unu tamamladık. En kısa sürede projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz" dedi.

Proje ile bin dekar araziye can suyu verileceğini de anlatan Balta, "Baraj sayesinde Uluslu çiftçilerimiz modern sulama ile tanışacak, yaklaşık bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Ulus'lu üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 5.000.000 TL daha fazla kazanacak" şeklinde konuştu.

Temelden yüksekliği 46.25 metre olarak projelendirilen Ulus Eldeş Göleti gövdesi dolgu beton tipinde projelendirildi. Baraj, 839 bin 830 metreküplük depolama hacmine sahip olacak. - BARTIN