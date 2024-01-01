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Balıkesir'de ekmek fiyatı ve gramajı güncellendi

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Balıkesir'de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.

Balıkesir'de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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