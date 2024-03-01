Üye Girişi
Haberler

Balıkçılar Sezonu Kötü Geçiriyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Düzce'de balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması sebebiyle sezonu kötü geçiriyor. Balık soğuk sulara doğru giderken, tezgahlar ise boş kaldı. Balıkçılar, iklim değişikliği ve deniz suyunun sıcak olmasının sezonu olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Balıkçılar sezonu kötü geçiriyor

DÜZCE - Düzce'de balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması sebebiyle sezonu kötü geçiriyor.

Kış aylarına rağmen deniz suyunun sıcak olması balıkçıları olumsuz etkiledi. Balık soğuk sulara doğru giderken, tezgahlar ise boş kaldı. Sezonu kötü geçirdiklerini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Sezon çok kötü durumda. İklim değişikliği ve deniz suyunun sıcak olması olumsuz etkiledi. Bu durum bizi ciddi anlamda etkiliyor. Çok az balık var ve fiyatları da yüksek. Hamsi kayboldu denecek kadar az çıkıyor" dedi.

Şubat ayında bahar havası yaşandığına dikkat çeken Kılıç, "Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Haliyle bizi etkiliyor. Bu saatten sonra bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Zamanı geçti fakat mevsim geçişleri normale dönerse iklim değişikliğinin etkileri düzelir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce Balıkçılık Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir? Lütfü Savaş kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title