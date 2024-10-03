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Bakanlık, İçinde Uygunsuz Gıda Ürünleri Bulunan Firmaları İfşa Etti

Bakanlık, İçinde Uygunsuz Gıda Ürünleri Bulunan Firmaları İfşa Etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun, Amasya ve Ordu'da uygun gıda ürünleri satan firmaları açıkladı. İncelemelerde birçok ürünün içinde tespit edilen uygunsuzluklar kamuoyuna duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun, Amasya ve Ordu'da faaliyet gösteren ve uygunsuz gıda ürünleri satan firmaları ifşa etti.

Bakanlık, Türkiye'de faaliyet gösteren firmalardan sattığı ürünlerde uygunsuzluk bulunan gıda işletmelerinin adını, markasını, ürününü ve uygunsuzluğunu kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan firmalar arasında Samsun'da ve Ordu'da 8'er, Amasya'da ise 1 üründe uygunsuzluğa rastlanıldığı belirtildi.

Samsun'da köftede sakatat, çayda boya, peynirde de nişasta tespit edildi

Açıklanan raporda Samsun'da Petek Baharat ve Kimyevi Mad. Tic. firmasına ait Petek Baharat markasına ait kekikte "yabancı madde tespiti" uygunsuzluğuna rastlandı. Samsun Tekkeköy'de Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasına ait Tirebolu Çaysan Gold markasına ait siyah çayda "boya/gıda boyası" olduğu ifade edildi. Samsun Çarşamba'da Ramazan Usta firmasına ait köftede "sakatat (baş eti) tespiti" uygunsuzluğu olduğu kamuoyu ile paylaşıldı. Samsun Çarşamba'da Yazıcıoğlu Süt Ür. San. Tic. Ltd. Şti firmasına ait Yazıcıoğlu markasının lor peynirinde "nişasta tespiti" uygunsuzluğu olduğu dile getirildi. Samsun Vezirköprü'de Çorbacı Ateşin Yeri firmasında satılan dalyan köftede "sakatat (taşlık) tespiti" uygunsuzluğu olduğu belirtildi. Samsun Asarcık'ta Karat Süt ve Süt Ürünleri Gıda Taş.Tic. Ltd. Şti firmasına ait Ege markasının tam yağlı kaşar peynirinde "bitkisel yağ tespiti" yine aynı firmaya ait Şerafettin Yılmaz markasının tost peynirinde "bitkisel yağ ve nişasta tespiti" uygunsuzluğuna rastlanıldığı açıklandı. Samsun Bafra'da Paradok Tar. ve Hayv. San Tic.Ltd.Şti firmasına ait kaşar peynirinde ise "bitkisel yağı tespiti" uygunsuzluğu olduğu belirtildi.

Ordu'da 6 firmada 8 farklı üründe uygunsuzluk tespit edildi

Ordu Gürgentepe'de İsmail Şirin firmasına ait süzme çiçek balında "prolin, diastaz sayısı, C4 şeker oranı, protein ve ham bal delta C13 değerleri arası fark, ham bal C13 değeri, protein C13 değeri, fruktoz/glukoz oranı, fruktoz+glukoz, maltoz" uygunsuzluğu belirlendi. Ordu Fatsa'da ER-FA Gıda Pazarlama ve Arıcılık Malzemeleri firmasının 'deli bal süzme bahar balı' markası süzme çiçek balında "protein ve ham bal delta C13 değerleri arası fark, C4 şeker oranı" uygunsuzluğuna rastlandı. Ordu Ünye'de Ce-lal Dürüm Evi firmasına ait acılı adana kebap harcında "kanatlı eti tespiti" uygunsuzluğu olduğu açıklandı. Ordu Ünye'de Ün-Ye Tereyağı firmasına ait Ün-Ye markasının tereyağında "bitkisel yağ tespiti" uygunsuzluğu görüldü. Ordu Ünye'de Nejati Karakuyun, Gülseren Kurt ve Harun Çakıroğlu firmalarına ait tereyağlarında "bitkisel yağ tespiti" yapıldığı ifade edildi. Ordu Kabtaş'ta Sütmar Süt Ürünleri Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti firmasına ait tereyağında "Süt yağı harici yağ tespiti ve yüzde yağ oranının düşük olması" uygunsuzlukları saptandı.

Amasya'da ise Suluova'da Murat Özzengin Mandıracılık Et, Süt, Yoğurt Mamulleri İmal ve Satıcılığı firmasına ait Özzengin Süt Ürünleri markasının geleneksel tereyağında "yüzde nem oranının yüksek olması" uygunsuzluğu olduğu ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi samsun Sağlık Amasya Tarım Ordu

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