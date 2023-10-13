Bakan Yumaklı Malatya'da AK Parti teşkilatına hitap etti Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanımızın özellikle Filistin'de, Gazze'de olan olaylarla ilgili görüştüğü ve kendisine gelen arabuluculuk talepleri ve tekliflerini de düşünürsek eğer, yani en iyi bunu yine sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağına dair diğer...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanımızın özellikle Filistin'de, Gazze'de olan olaylarla ilgili görüştüğü ve kendisine gelen arabuluculuk talepleri ve tekliflerini de düşünürsek eğer, yani en iyi bunu yine sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağına dair diğer ülkelerin inancını da koyarsak, gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin artık oyun kurucu bir ülke haline geldiğini söylemekten başka bir şey yapmamak gerekir." dedi.

Yumaklı, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti. Bakan Yumaklı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayvanları telef olan üreticilerimizin kayıplarını biz birebir tamamlayacağız." sözü üzerine çalışma başlattıklarını söyledi. Geçen sürede çalışmaların bazılarını tamamladıklarını aktaran Yumaklı şöyle devam etti:

"Küçükbaş hayvan, arılı kovan, daha birçok kanatlı hayvan, yaklaşık 550 bine yakın... Büyükbaş hayvanla alakalı da gecikmenin sebebi biz, mevcutta hayvanı kaybeden üreticilerimize daha iyisini verelim çabasında olduk. O yüzden bugün Malatya'dan başladı hem de gecikmiş ziyaretimizi tamamlamış olalım dedik. Bugün büyükbaş hayvan dağıtımına da başlayarak bu süreci tamamlamış olduk. Yaparsa AK Parti yapar. Eğer Tayyip Erdoğan bir şey söylemişse o olur. Bunun burada hayata geçtiği bir durumu birlikte yaşamış olduk. Buraya deprem esnasında da geldik. O günle bugünün arasında elbette çok büyük fark var. Ama hiç kimsenin hissettiği yaşayan gibi olmaz. Ama emin olun ben kendi annemden, babamdan, eşimden, dostumdan biliyorum. Oradaki herkesin duası, kalbi hisleri buradaki kardeşlerimizle beraber oldu. Hep olmaya da devam ediyor. Cenab-ı Hak bir daha böyle bir süreci hiç kimseye yaşatmasın."

Yumaklı, deprem sürecinde devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, elindeki bütün imkanlarıyla hareket ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her kabine toplantısında bölgedeki çalışmaların durumunu titizlikle takip ettiğini dile getirdi.

Depremin hemen ardından kırsaldaki halka ulaşmak ve onların durumlarının tespiti için farklı şehirlerdeki Bakanlığa bağlı ekiplerin deprem illerinde görevlendirildiğini anlatan Yumaklı, üreticilerin yem ihtiyaçlarının karşılandığını ve o dönemde yapılan tespitlerin ne kadar önemli olduğunun şu anda anlaşıldığını ifade etti.

İbrahim Yumaklı, Bakanlığın depremin ilk dönemindeki çalışmalarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Artık bugünden sonra bütün konsantrasyon mevcutta devam eden hem konutların, hem de köy evlerinin ve ağırlarının yapımına odaklanmış durumda. 'Emin olun nasıl daha hızlıca bu süreci tamamlarız?' diye herkesin çok ciddi bir telaşı var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, emin olun herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu bizim gibi her seviyede dayanışmasını bilen, en kötü gününde bir yumruk olan bir milletin dışında kaldırılabilecek, yapılabilecek bir iş değil. Hatırlarsanız Almanya'da bir sel olmuştu. Hala benim tanıdıklarım var o bölgeye yakın. Hala orada problemler devam ediyor. Kaç sene olduğunu unuttuk bile yani. Cenab-ı Hak bir daha bize onu göstermesin. Malatya'yla alakalı, özellikle kayısı başta olmak üzere sembol olmuş ürünler var. Dut var mesela. Bütün tarım bu ürünlerde bir numarada ve diğer ürünlerle alakalı üretim kabiliyetini, kapasitesini artırmak, daha kaliteli, daha verimli üretim yapılmasını sağlamak. Onun için hakikaten deprem bölgeleriyle alakalı özellikle bütün destekler başta olmak üzere, üretim yapmak isteyen kişilere genç ve hanımlar için de ekstradan ilave puanlar olduğunu da söylemek istiyorum. Yani onlara da pozitif ayrımcılık yapılıyor. Çünkü gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde olmasını sağlamakla alakalı ciddi çabamız ve irademiz var."

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye oyun kurucu bir ülke haline geldi"

"Türkiye Yüzyılı"nda Türkiye'nin bütün dünyaya damgasını vuracağını belirten Yumaklı şöyle devam etti:

"Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda, 28 Mayıs'tan itibaren memleketimin insanı da bu iradesini ortaya koymuş oldu, artık bizler tarihin öznesi haline geldik. Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanımızın özellikle Filistin'de, Gazze'de olan olaylarla ilgili görüştüğü ve kendisine gelen arabuluculuk talepleri ve tekliflerini de düşünürsek eğer, en iyi bunu yine sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağına dair diğer ülkelerin inancını da koyarsak, gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin artık oyun kurucu bir ülke haline geldiğini söylemekten başka bir şey yapmamak gerekir. Ekonomiden eğitime, diplomasiden savunma sanayine kadar günden güne gücümüzü büyüten bir ülkemiz var. Yaşananlara baktığımız zaman, geldiğimiz mesafeye baktığımız zaman gerçekten hiç azımsanmayacak, başka ülkelerin 500 yılda geldiği yerleri, zamanı veya mesafeyi biz 21 yılda aşmış olduk hamdolsun. Dünyanın en fazla diplomatik temsilciliğine sahip ülkesiyiz biz. Gittiğimiz her yerde Türkiye'yi temsil ettiğinizi fark ettikleri anda artık başka oluyorsunuz orada. Bu tesadüf değil, içi boş bir hadise de değil. Bizim büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun en önemli göstergelerinden bir tanesi.

Dolayısıyla 'Dünya beşten büyüktür.' ya da 'Daha adil bir dünya mümkün.' sloganlarıyla bunu dünyaya anlatan bir liderimiz var. Bugün yine Cumhurbaşkanımızın açıklaması vardı. Bunu özellikle önemsiyorum. Çünkü insanların en doğal hakkı, yaşama hakkının ve gıdaya ulaşma hakkının bile yok edildiği bir ortamda gene Türkiye olarak hemen bütün kurumlar bir araya geldiler. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, bugün bir uçak yollandı, gıdadan diğer ihtiyaçlara kadar. Hamdolsun biz böyle bir ülkeyiz. Çünkü bu bizim köklerimizde var. İnşallah çocuk, kadın, genç demeden sivillerin hedef alındığı bu saldırılar bir an önce son bulur."

Türkiye'nin küresel bir aktör olmasının heva ve heves olmadığını, bir mecburiyet olduğunu kaydeden Yumaklı, "Çünkü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmakla ilgili bir hedefimiz varsa, bunu bütün alanlarda göstermemiz gerekir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletiyle el ele vererek bunu başaracak güce sahibiz. Bizim AK Parti olarak 'Bu millete hizmetkar olmaya geldik.' diyen bir liderimiz var. Bunu her aşamada gösteren bir liderimiz var. Bunu özümseyen, kabullenen, bunun için kendine ait vaktini çoluk çocuğuna ait vaktini ayıran bir teşkilatımız var." dedi.

Parti olarak milletin değerleriyle savaşmadıklarını, hiç kimseye ön yargıları olmadığını belirten Yumaklı, "Hizmet siyasetimiz hiç kimseyi ayırt etmiyor. Bunları hala algılayamayan da karşınızda bir tabiri caizse bir güruh var. Sizin hizmet siyasetinizin neden olduğunu anlayamayıp 'Benim tuzum kuru kardeşim, 28 Mayıs'ta oyu kim verdiyse o düşünsün.' diyecek kadar karşısındaki milleti, onun iradesini hiçe sayan, aşağılayan tabiri caizse, çok üzülerek söylüyorum bir anlayış var, bir zihniyet var. Yani iflah olurlar mı? Bilemem. Ama biz yolumuza hiçbir şeyi gözetmeksizin devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Tarımsal üretimin planlaması

Çok uzun yıllardır Türkiye'nin hasret olduğu, yapmak için çok mücadele ettiği, hazırlıklarını yapıp belli bir aşamaya getirdiği tarımsal üretimin planlanması konusunu başlatma şerefi ve kısmetinin kendisine nail olduğunu dile getiren Yumaklı şöyle konuştu:

"Sözleşmeli üretim, tarımsal üretimin planlanması, kullanılmayan tarım arazilerinin tarıma kazandırılması, suyun efektif bir şekilde kullanılması... Bütün bunların hepsi bir bütün olarak bundan sonra bütün ülkelerin anlamış olduğu gıda güvenliği konusunda bizim nereye varmak istediğimizin de birer göstergesi. Bizler eğer 'Türkiye'nin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda her konuda dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi olacağız.' diyorsak gıdamızı güven altına almadan, güvenli gıdayı veya gıda güvenliğini sağlamadan yapmamız mümkün değil. Nerede gördük bunu, Kovid zamanında. Paranız vardı, maske alamadınız. Ülkeler birbirlerinin maskelerine havaalanlarında el koydular. Yarın bir gün eğer sizin ekmek yapmak için işte buğdayınız ve ununuz yoksa paranız olsa bile bunu alamayacağınız bir zaman gelebilir. Bunu nerede gördük? Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Dünyanın en büyük iki buğday üreticisi birbirleriyle savaşa başladı. Emin olun bana gelen Macaristan Tarım Bakanı dedi ki 'Ben bugün Avrupa'nın 6 ülkesini temsilen buradayım. Tahıl koridoru ne olacak?' Çünkü endişesi var. Kendi ülkesinde olmayan bir şeyden bahsediyor. ya da yeterli olmayan bir şeyden bahsediyor. Hamdolsun bizim ülkemizde elbette bazı ürünler var. Yüzde yüz kendimize yeterli olduğumuz çok büyük oranda ürünler var. Bizler yeterli olmadığımız ürünleri de onları üreterek yüzde yüze getirmekle alakalı çok ciddi bir gayretimiz olacak."

AK Parti olarak "önce insan" anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, "Çıktığımız bu kutlu yolculukta her zaman için en iyi hizmet siyaseti güderek ve vatandaşın, milletin hizmetkarı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Sefer bizden zafer Allah'tan. Önümüzdeki yerel seçimlerde 28 Mayıs genel seçimlerine kadarki süreçte olduğu gibi bütün kardeşlerimin en iyisini yapacağından hiçbir endişem yok. Bizler de hep birlikte olacağız inşallah. Son bir virajımız kaldı o da 31 Mart, ondan sonra o karşıdaki zihniyetin bir daha kendine gelemeyeceği -Allah nasip ederse- bir tokadı vurup herkesi olduğu çizgiye geri göndermiş olacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Yumaklı daha sonra Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yemekhanesinde genç çiftçilerle bir araya geldi.