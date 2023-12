BAKAN YARDIMCISI BOYRAZ: HAVA, DENİZ VE KARAYOLLARI BAŞ DÖNDÜRÜCÜ HIZLA GELİŞİYOR

? Yeditepe Üniversitesi ve Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) iş birliğiyle ' Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Türkiye'de Ticari ve Lojistik Faaliyetlerin Sürdürülebilirliği ve Gelecek Vizyonu' panelinin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 'Lojistik hayatımızın her aşamasında var. Özellikle son yıllarda hava, deniz ve karayolları baş döndürücü hızla gelişiyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün alanlarda hizmetler yapılıyor. Bu hizmetlerle lojistik kavramının içini dolduruyoruz' dedi. Yeditepe Üniversitesi ve Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) iş birliğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Türkiye'de Ticari ve Lojistik Faaliyetlerin Sürdürülebilirliği ve Gelecek Vizyonu paneli yapıldı.

Açılış konuşmasını Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün yaptığı panelde lojistik alanında Türkiye'de yapılan faaliyetler konuşulurken gelecek dönem hedefleri ele alındı. İki oturumda gerçekleşen panelin ilkinde Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Türkiye'de ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği tartışıldı. Oturumun moderatörlüğünü DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Türkiye'de lojistik faaliyetler ve gelecek vizyonu masaya yatırıldı. Oturumun moderatörlüğünü de Yeditepe Üniversitesi'nden Dr. İsmail Birer üstlendi. Panelin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 'Lojistik hayatımızın her aşamasında var. İnsan, yük ve veri taşımak için ulaşım son derece önemlidir. Bunun için altyapıların hazır edilmesine de ihtiyaç var. Özellikle son yıllarda hava, deniz ve karayolları baş döndürücü hızla gelişiyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün alanlarda hizmetler yapılıyor. Bu hizmetlerle lojistik kavramının içini dolduruyoruz. Coğrafyamız konumu itibariyle de çok önemli bir noktada. Öyle ki 3 saatlik uçak yolculuğuyla 64 ülkeye, 2 milyar insana ulaşabiliyorsunuz. Hizmetlerimizi daha da ileriyle götürmemiz lazım' dedi. DAHA GÜZEL PROJELERE İMZA ATACAĞIZ Boyraz, 'Bugün Türkiye'nin birçok yerinde hızlı tren projeleri var. Ulaşımın her alanında hizmetler yapılmaya devam ediyor. Bu hizmetler yapıldıkça lojistik alanında Türkiye'nin 100'üncü yılında inşallah daha da güzel projelere imza atacağız. Gençlerimizin heyecanı, motivasyonu, gayreti, azmi bizi şu anki konumumuzdan çok daha ileriye götürecektir. Gençlere güveniyoruz' ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN ÖNÜNDEKİ PUZZLE DEĞİŞTİ Toplantının önemine vurgu yapan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de 'Sabah kalkıp işinize, üniversiteye gelirken bile lojistik açıdan kararlar alıyorsunuz. Günlük hayatımızın içinden dünya ticaretine kadar uzanan önemli bir konudur. Bir başka önemi daha var. Dünya olarak çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İklim kriziyle mücadele ediyoruz, felaketler yaşanıyor. Dolayısıyla gençlerin önündeki puzzle değişti. Yeni problemleri gençlerin çözeceğine inanıyoruz. Bu toplantıların gençler tarafından anlaşılması gerçekten çok önemli' diye konuştu. TÜRKİYE'DE İADE ORANLARI YÜZDE 17'LERDE Panelin ilk oturumunda konuşan Koton Global Lojistik Direktörü Canan Mutlu ise 'Küresel ölçekte yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanların ortaya çıkardığı karbon ayak izinin yüzde 10'undan moda endüstrisi sorumludur. Bu çok ciddi bir orandır. Suyun tüketimi anlamında da ciddi anlamda payı olan endüstrilerden biriyiz. Bu endüstride yer alan birçok paydaş var dolayısıyla tasarımından üretimine, taşımasından iadesine kadar sürecin optimize edilmesi çok kıymetlidir. 30 ülkede faaliyet gösteriyoruz 450 mağazamızın 200'ü yurt dışında bulunuyor. 60'ın üzerindeki ülkede de pazaryerlerinde satışlarımız var. Bazı ülkelerde iade oranımız yüzde 70'leri buluyor. Türkiye'de bu oran yüzde 16, 17'lerde yer alıyor. Ürünü farklı bedenlerde ve renklerde satın alıyor, içinden birini seçiyor diğerlerini iade ediyor. Türkiye'de iade oranları çok düşük, daha duyarlıyız' dedi. FARKLI DÜŞÜNMEK, FARKLI İŞLER YAPMAK ZORUNDAYIZ Sefamerve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Okur da 'Sefamerve bizim için gönül işi oldu. Bu tarafta hiçbirimizin dikkat etmediği büyük bir açık var. Örneğin, ilk tesettür eşofmanı yaptık. Kadının kocasıyla spor yapma özgürlüğü yoktu. Toplumda kadını sokağa çıkaramazsan aileyi eğitemezsin öyle olunca da çocuğu eğitemezsin. Ben de üniversiteden mezun olduğumda ne yapacağımı bilmiyordum. Aynı korkulara sahiptim ama farklı bakmak lazım. Lojistik alanında çalışsaydım optimizasyon konusuna yönelirdim. E-ticaret alanında çalışıyorum çok iyi yapay zeka ekibi kurdum. Ama e-ticareti bilmeyen yapay zeka ekibi bir şey yapamaz. Lojistik uzmanı yapay zeka ekibinin içinde olmalı biraz bilmeli ki daha iyi optimizasyon olsun. Artık şoförlük yaparak ya da bilgisayarların yaptığını yaparak para kazanma devri bitti. Her şey makrodan mikroya iniyor. Toptan kargo göndermek de bitti' ifadelerini kullandı. The Chatered Institute of Logistics and Transport CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız ise aile şirketinde başladığı meslek hayatına 39 yıldır lojistik sektöründe sürdürdüğünü söyleyerek 'Afrika ve Ortadoğu taşımacılık, proje lojistiği alanında sahadaydım. Pandemiden 6 ay kadar önceydi Türkiye'de CILT kurmak konusunda fikrimi sordular, biraz inceledim ve hakikaten ülkede böyle bir kurumun varlığının iyi olacağına karar verdim ve görüşmelere başladım. İngiltere merkezli şirketin kuruluş amacı taşımacılığın tüm dünyada nasıl daha iyi yapılacağına dair çalışmalar yapmaktır' dedi.