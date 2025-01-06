Bakan Şimşek imzaladı: Sözleşmeli personellerin alacağı zam kesinleşti

Sözleşmeli personelin gözünü kulağını çevirdiği zam oranı belli oldu.

BAKAN ŞİMŞEK İMZALADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; sözleşmeli personellere yapılacak zam oranına imzasını attı. Bakanlığın resmi internet sitesinden de yayımlanan genelgeye göre, sözleşmeli personellere yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA NETLEŞTİ

Öte yandan bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile kıdem taz minatı tavanı da kesinlik kazandı. Genelgede kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendiği yer aldı.

Konuya ilişkin yayımlanan genelge şu şekilde: