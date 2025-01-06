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Bakan Şimşek imzaladı: Sözleşmeli personellerin alacağı zam kesinleşti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personellerin alacağı zam oranına imzasını attı. Buna göre, yüzde 11,54'lik zam kesinlik kazandı.

Sözleşmeli personelin gözünü kulağını çevirdiği zam oranı belli oldu.

BAKAN ŞİMŞEK İMZALADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; sözleşmeli personellere yapılacak zam oranına imzasını attı. Bakanlığın resmi internet sitesinden de yayımlanan genelgeye göre, sözleşmeli personellere yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA NETLEŞTİ

Öte yandan bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile kıdem taz minatı tavanı da kesinlik kazandı. Genelgede kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendiği yer aldı.

Konuya ilişkin yayımlanan genelge şu şekilde:

Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam belli oldu

Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam belli oldu

Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam belli oldu

Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam belli oldu

Bakan Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam belli oldu

Bakan Şimşek imzaladı: Sözleşmeli personellerin alacağı zam kesinleşti
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSefa Altun:

ZENGİNE HAN HAMAM,FAKİRE İSE DİN İMANNNN... MEMLEKETİN HALİ ANLAYANA...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Zamcikkk

Yorum Beğen5
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