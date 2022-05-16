Bakan Kirişci, Yangın Yönetim Sistemi üzerinden Adana'daki OGM personeliyle görüştü - Haberler

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yangın Yönetim Sistemi üzerinden Adana'da görev yapan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeliyle görüştü.

Kirişci'nin, ilk müdahale ekip şoförü Osman Yiğit ile Yangın Yönetim Sistemi üzerinden yaptığı görüşme, Bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.

Bakan Kirişci, Yiğit ile memleketine ilişkin samimi bir diyalog gerçekleştirdi.

Yiğit'i, Orman Genel Müdürlüğünün sahip olduğu teknolojiyle takip edebildiklerini anımsatan Kirişci, "Bütün araçlar takip ediliyor ama 'Adanalı bir hemşerimiz olsun, onlardan birini yakalayalım.' dedik." ifadesini kullandı.

Yiğit'e, "Bu teknolojiden senin haberin var mı?" diye soran Kirişci, şunları kaydetti:

"Bundan sonra hız sınırını aşma, yakıt tüketimine varana kadar buradan görüyoruz. Bu teknolojiden arkadaşlarınızı da haberdar edin. Allah göstermesin, size bir şey olacak olsa en azından merkez sizi buradan görüp takip edebiliyor. Sizi yönlendirebilme kabiliyeti var. Allah göstermesin, yangın olduğunda yangın mahalline anında sevkiyatı sağlayabiliyor. Türkiye ve Bakanlığımız bu teknolojiyi kullanabiliyor."