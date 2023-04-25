Bakan Karaismailoğlu: Yarın, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı açıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı hizmete alacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforu ile tanıştıracağız. Hattımız ile Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate düşürdük" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile ilgili Ankara YHT Garı'nda açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının açılışını gerçekleştirerek, Türkiye'nin gözbebeği projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz bütün projeleri, bütün sektörlerde olduğu gibi ulaştırma alanında da ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda hizmete alıyoruz" dedi.

28 Nisan'da Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, 3 Mayıs'ta da Zigana Tüneli'ni açacaklarının bilgisini veren Karaismailoğlu, "20 yılda neyin sözün verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreye sığdırdık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa ediyoruz. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 20 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.