Bakan Dönmez, 'Eskişehir için 5 yatırım alanı belirledik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'e son 20 yılda 136 milyar liralık muhtelif yatırımlar yaptıklarını anlatarak "Eskişehir'de dokunmadığımız alan, köy, mahalle kalmamış. Şimdi ise yapacaklarımız var, sıra onlarda" dedi.

Milletvekili adayları ve parti yöneticilerinin katıldığı sabah kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Dönmez, partisi tarafından aday listesi açıklanır açıklanmaz hemen tüm adaylarla birlikte Eskişehir'de bir araya geldiklerini anlattı. İl başkanı ve mevcut milletvekilleri ile birlikte mevcut durumu hızlıca bir değerlendirdiklerini anlatan Dönmez, " Yapılan çalışmada gelen taleplerin ve ihtiyaçların analizini yaptık. Güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve riskleri geniş çerçeveli toplantılarla bir değerlendirmeye gittik. Sonunda gördük ki, Eskişehir potansiyeli oldukça yüksek bir kentimiz. Güçlü olduğumuz birçok yan var, biraz daha geliştirmemiz gereken alanlar var ve yine aynı şekilde fırsatları oldukça fazla bir kentimiz. Böyle baktığımızda artık dedik ki, Eskişehir sadece ulusal markalara ev sahipliği yapmasın, bundan sonra Eskişehir'den küresel ve uluslararası markalar çıksın diye bir vizyon belirledik. Eskişehir'imizin değerine değer katacak projelerle önünüze geliyoruz.

Eskişehir için 5 yatırım alanı

Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir için 5 yatırım alanı belirlediklerini, bu çerçevede önce teknolojiye yatırım başlığından bahsetmek istediğini anlatarak, "Burada ana başlıklar, var ama daha detaylandırmak istemedik. Ancak zamanla diğer projeler şekillendikçe bu daha da eklenecek. Maden teknolojileri alanını ileri teknoloji ürünleri üretilmesi açısından önemli bir alan fırsat olarak değerlendiriyoruz ve nadir toprak elementleri tesisiyle birlikte artık Eskişehir sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın gündemi önünde olacak kentlerden birisi olacak. Lityum karbonat yani pil ve pile dayalı teknolojileri buraya çekeceğiz, bunların etrafında bir ekosistem oluşturacağız. Eskişehir'imizin güçlü olduğu alanlardan havacılık ve uzay projeleri cazibe merkezi oluşturacağız. Biliyorsunuz TEİ burada çalışıyor, özel sektör havacılık kurumları var ve Türk Hava Kuvvetlerinin 1. Ana Üs Komutanlığı burada. Eğitim yapıyorlar, bakımları yapılıyor ve buna dayalı bir yan sanayi de oluşturmuş. Biz bunu öncelikli alanlarımızdan birisi olarak belirledik. Teknoloji alanında bir diğer öncelikli alanımız raylı sistemler. Eskişehir neredeyse yarım asrı aşkın bir süredir burada lokomotif üretiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde ilk treni raylara indirmiştik, yerli elektrikli lokomotifimize E5000 adını vermiştik. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun onun adı artık ESKİŞEHİR 5000 olarak değiştirildi. Diğer lokomotif aksamı üretimine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. URAYSİM zaten burada başlamıştı, inşallah çok kısa süre içerisinde yapılar büyük oranda bitecek, test ve donanım ekipmanları gelecek. URAYSİM'i kısaca test sertifikasyonu merkezi olarak ifade edebiliriz. Bir ürün ürettiniz bununla insan taşıyacaksanız, insan sağlığı ve çevre sağlığı açısından bazı kriterleri sağlaması, bunun test edilmesi ve bunların uygunluk belgelerinin verilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir test merkeziniz yoksa yurt dışına gideceksiniz, orada bunu belgelendirip getireceksiniz. Ama Türkiye'de raylı sistemlere yatırım hem şehirlerarası anlamda demiryolları hem de şehir içi metro ulaşımında aynı. Altyapıyı biliyorsunuz, yoğun bir şekilde kullanılmasından kaynaklı ciddi bir büyüme söz konusu. Büyüme fırsatlarını iyi değerlendirmek istiyoruz. Eskişehir'imiz açısından ihracat imkanları da oldukça yüksek" dedi.

"Yeni teknoloji transferi ofisleri, oyun ve animasyon geliştirme merkezi açacağız"

Dönmez, "Bir diğer alanın özellikle gençlerimiz açısından son derece önemli. Yazılım merkezlerinin sayısını arttıracağız. Teknoparkların bu çerçevede fiziki ve beşeri kapasitelerini geliştireceğiz. Yeni teknoloji transferi ofisleri, oyun ve animasyon geliştirme merkezi açacağız. Bu alan anormal büyüyor, şimdi çocuk, genç, yaşlı herkes ya telefonundan ya tabletinden ya da diğer oyun cihazlarından bu alanda epey bir hevesli. Baktığınızda ciddi bir Pazar var. Eskişehir'de de şu anda gelecek vaat eden yazılım firmalarımız var. Oyun ve animasyonla ilgili bu alanı destekleyeceğiz. İkinci kritik alanımız üretim ve istihdama yatırım. Mevcut OSB'lerimizin kapasitesi dolmuş durumda. Orada ilave talepleri var, onları değerlendiriyoruz. Bir kısmını da imkan sağladık. Yeni OSB'ler tabii ki gündeme gelecek, yeni OSB'ler Eskişehir'in merkezinde mi yoksa ilçelerde mi olsun şu anda onu da kendi içimizde değerlendiriyoruz. Özellikle yeni dönemde ilçelerimizde OSB'leri biraz daha önceliklendirmek istiyoruz. Seçici davranmak istiyoruz, her sektör gelsin burada yatırım yapsın istemiyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışına ters bir sanayii yatırımını tercih etmek istemiyoruz. İktisat OSB'leri olacak, maden teknolojileri ve raylı sistemlerde örneğini verdiğim gibi üretim denilince insanın aklına sanayii geliyor ama tarımda da ciddi bir üretim potansiyelimiz var.

"Doğalgaz konusunda yılsonu itibariyle hiçbir ilçemiz kalmıyor"

Halen Eskişehir'deki arazilerin yaklaşık yarısını suladıklarını, yeni dönemde bu eksiklikleri tamamlayacaklarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, şunları söyledi;

"Burada su kaynaklarının durumu önemli, su kaynaklarımızın kapasitesine uygun olarak kapalı sulama sistemlerimizi geliştireceğiz. İyi, organik ve akıllı tarım alanlarını arttıracağız, sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasını temin edeceğiz. Tarımsal üretimde diğer bir yatırım alanımız altyapı. Devam eden işlerimiz var, bitenleri söyledik zaten. Doğalgaz konusunda yılsonu itibariyle hiçbir ilçemiz kalmıyor. Bu çerçevede biliyorsunuz konutlarımızda 1 ay ücretsiz uygulamamız başladı, artık evlere ilk faturalarınız sıfır bedelle geliyor. İnşallah 12 ay boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimindeki doğalgazları yine ücretsiz vereceğiz. Eskiden belde olup şimdi mahalleye dönüşen yerler var, doğalgaz talepleri geliyor. Onları da ilçe merkezlerine yakınlığı ve nüfus potansiyeli gibi bazı değerlemelerle önceliklendirerek artık kırsal mahallelere de doğalgaz götürmeye başlıyoruz. Lara yoluyla ilgili çalışmalarımız Seyitgazi, Alpu, Sarıcakaya ve Mihalgazi karayollarını tamamlayacağız. Bu dönemde ben birkaç defa ulaştırma bakanımızla görüştüm, Alpu yolu devam ediyor. Ödeneklerle ilgili bazı sıkıntılar vardı, hızlandırılmasıyla ilgili onu da sayın bakanımızla görüştük. İnşallah seçimden sonra burası daha da hız kazanmış olacak Bir de Seyitgazi - Afyon istikametine giden yolda da ihaleler şu anda yapılmak, tamamlanmak üzere İnşallah bu iki sorunu çözerek gündeminizden kaldırmış olacağız. Demiryolu Eskişehir'imizden geçiyor, ama sanayi üretiminin, mamul üretiminin limanlara doğrudan sevki konusunda bazı eksik hatlarımız vardı, Gemlik bağlantısı. Şimdi onun ihalesi yapıldı, artık buradan bindirdiğimiz yükler rahatlıkla Gemlik limanına ulaşabilecek. Yine aynı şekilde İzmit'te de Demce Limanı'na buradan sevkiyat yapabileceğiz. Böylece sanayi artık karayolunu daha az kullanmış olacak. Yani yük taşımada ağırlıklı olarak demiryolu öne çıkacak. Yine lojistik merkezimize bir bağlantı hattı yapmak suretiyle doğrudan OSB'nin içerisinde, adeta fabrikadan trene yükleyeceğiz. 7-8 kilometreye yakın bağlantı eksikliğimiz var. OSB yönetimiyle de görüştük, onlar altyapıyı hazırlayacak. Demiryolları da inşallah raylı sistemleri hazırlayacak. Böylece müşterek bir gayretle o hattı da tamamlayacağız. OSB'den limanlara demiryolu hattımız bu dönem tamamlanmış olacak. Çevre ve şehircilikte kentsel dönüşüm, aslında bu bana göre Eskişehir'in en önemli konularından birisi. Orada yapılması gereken çok iş var, tabii devlet olarak bize düşenler olduğu kadar yerel yönetimlerin de burada inisiyatif alması önem arz ediyor. İmarlı arsaların planlanması ve artırılması gerekiyor. Biz bakanlık olarak şehircilikle ilgili toplu konut projelerine devam edeceğiz. Kapsayıcı yeşil ve sürdürülebilir bir şehirleşme anlayışıyla devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR