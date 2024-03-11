Aydın Ticaret Borsası, Hazine ve Maliye Bakanı'na mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti

Pamuk ticaretindeki sorunları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e anlatan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, mahlıç pamuktaki KDV kesintisinin kaldırılmasını talep etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in teşrifleriyle, 365 oda ve borsa başkanının katılımı ile gerçekleştirilen TOBB Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Önceliğimiz üretim, istihdam, yatırım ve ihracat. Beklentimiz, el birliği, akıl birliği ile sektörlerde, illerde yaşanan sıkıntıların çözülmesi. Birliğimizin ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcılarımız ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Reel sektörün sıkıntılarını, talep ve önerilerini aktardık. Sayın Bakan uygulanan programın hedeflerini ve yol haritasını anlattı. Faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün ve illerin sesine daha fazla kulak verilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Gerçekleşen istişare toplantısında Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik talepler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na bilgilendirmede bulundu.

Çondur; "Mahlıç pamukta uygulanan KDV tevkifatı kaldırılmalı"

Mahlıç pamuk ticaretinin önündeki en büyük engelin Katma Değer Vergisi'ndeki (KDV) kesinti sorunu olduğunu belirten Başkan Çondur; "Bakanımıza mahlıç pamuk ticaretinde yaşanan sorunları aktardık. Kendilerine mahlıç pamuk ticaretinin olumsuz yönde etkilenmemesi ile ilgili tebliğ maddeleri gereğince çırçır işletmelerinde uygulanmakta olan (9/10) Kısmi KDV Tevkifatı uygulamasının kaldırılmasına yönelik talebimizi ilettik" dedi.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme konusunda Aydın Ticaret Borsası ihracatçı üyelerinin taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ileten Çondur, "Bilindiği üzere ülkemizde ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunluluğu bulunmakta olup bedelin 180 gün içinde yurda getirilmesiyle ihracat yapılan mal veya hizmetin karşılığı olan paranın ülkeye girişini sağlamaktır. Fakat belirlenen yasal süre içinde ihracat hesabının kapatılmaması halinde firma yetkilileri gerekli mercilere ifade vermekte ve netice olarak aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu nedenle ihracatçılarımızın yaşadığı olumsuzluklardan dolayı mağduriyete uğradığı ve bu durumun giderilmesi için de 180 gün olan sürenin 1 yıl olarak revize edilmesi hususunda Bakanımıza talebimizi bildirdik" şeklinde konuştu.

"Gerçek kişi firmalar da destek kapsamına dahil edilmeli"

Döviz dönüşüm desteğine gerçek kişi firmaların da dahil edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çondur; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteğinin sağlanması hususunda ilgili destekten sadece tüzel kişiliğe sahip firmaların değil gerçek kişi firmalarında destek kapsamına dahil edilmesi konusundaki görüşlerimizi paylaştık. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek' in teşrifleriyle gerçekleştirilen Oda/Borsa İstişare Toplantısı'nda sektörel ve bölgesel sıkıntıları dile getirerek, çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunduk. Oldukça verimli geçen toplantıya ev sahipliği yapan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, sorunların çözümleri noktasında bizleri dinleyen, ilettiğimiz konuların takibinde olacağını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e Aydın Ticaret Borsası ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN