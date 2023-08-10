Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Akaryakıtta ÖTV Muafiyeti İstedi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Akaryakıtta yaşanan fiyat artışları, toplu ulaşım hizmeti veren belediyelerin maliyetlerinin olağanüstü artmasına neden olmaktadır. Çağrı yapıyorum; yerel yönetimler toplu ulaşımda akaryakıtta ÖTV'den muaf tutulsun, vatandaşımız toplu ulaşım hizmetlerinden daha da ucuza yararlansın" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün resmi Twitter hesabından akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarına tepki göstererek çağrıda bulundu. Çerçioğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Akaryakıtta yaşanan fiyat artışları, toplu ulaşım hizmeti veren belediyelerin maliyetlerinin olağanüstü artmasına neden olmaktadır. Çağrı yapıyorum; yerel yönetimler toplu ulaşımda akaryakıtta ÖTV'den muaf tutulsun, vatandaşımız toplu ulaşım hizmetlerinden daha da ucuza yararlansın."