Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak'taki rüzgar enerji santralinin kapasitesini iki katına çıkardı

Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak'ın Banaz ilçesindeki rüzgar enerji santralinin (RES) kapasitesini 11 yeni türbinle iki katına çıkararak, santral kurulu gücünü 127,5 MW'a ulaştırdı. Kuş popülasyonun sürdürülebilirliği için mor renge boyanan rüzgar türbinleri, Türkiye'nin temiz enerji arzına katkı sunmaya başladı.

Yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak'ta rüzgar kapasite artışı yatırımları kapsamında 11 yeni türbini üretime dahil etti. Türkiye'de enerji üretimi gerçekleştiren en büyük rüzgar türbinleri olan bu yatırımla birlikte, Uşak RES'in kurulu gücü 61,5 MW'tan 127,5 MW'a yükseldi.

"Dünyanın en büyük mor kanatlı türbinleri ülkemizde"

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Kapasite artış yatırımımız kapsamında, Uşak RES'te planladığımız 17 rüzgar türbinini, geçtiğimiz yıl aralık ayında sahaya taşımaya başladık. 165 metre rotor çapına ve 6 MW güce sahip, dünyanın en büyük mor kanatlı 11 türbininin kurulumunu 8 ay gibi kısa sürede tamamladık. Ağustos ayındaki Bakanlık kabulünün ardından da temiz enerji üretimine başladık. Yeni türbinlerin üretime dahil olmasıyla, toplam 52 türbinin yer aldığı Uşak RES ile ülkemizin temiz enerji arzına ve sürdürülebilirliğine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Proje kapsamında 6 türbinimiz için de çalışmalarımız devam ediyor."

Uşak'ta 300 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak

Uşak RES'te mevcut kurulu gücün yeni türbinlerle 2 katına çıktığının altını çizen Serdar Marangoz, "Geçtiğimiz mayıs ayına kadar 61,5 MW kurulu güç ile enerji üretimi gerçekleştirdiğimiz Uşak RES'te, devreye aldığımız 11 türbin ile kurulu gücümüz 127,5 MW'a ulaştı. Devreye alınan türbinlerle birlikte şirketimizin toplam kurulu gücü de 1168 MW'a yükseldi. Uşak RES, portföyümüzdeki 3 rüzgar santralimiz içindeki en büyük kurulu güce sahip santralimiz olma özelliğini de taşıyor. Diğer yandan geçtiğimiz şubat ayında devreye aldığımız 82,15 MW kurulu gücünde ve yardımcı kaynak noktasında Türkiye'nin en büyük hibrit GES'i olan Uşak Hibrit GES ile birlikte Uşak santralimizin toplam kurulu gücü 209,65 MW'a yükseldi. Uşak santralimizde ulaştığımız üretim kapasitesi ile yıllık yaklaşık 300 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak. Sahamızda gerçekleştirilecek temiz enerji üretimimiz ile her yıl absorbe edeceğimiz emisyon miktarı ise, yaklaşık 10 milyon kızılçam ağacının emisyon miktarına eşit. Uşak santralimizi ülkemizin yenilenebilir enerjide önemli merkezlerinden biri haline getirmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

88 mor kanatlı türbin ile sorumlu üretim yapılıyor

Doğaya uyumlu üretim anlayışını temel prensip olarak benimsediklerini hatırlatan Marangoz, "Mor renk, kuşların beslendiği canlıların dikkatini en az çeken renk. Yeni türbinlerimizin kanatlarını da sahadaki diğer türbinlerimizin kanatları gibi mor renge boyadık. Böylece kuşların beslenmek için kanatlara yaklaşmasını ve çarpmasını engelliyoruz. Sorumlu enerji üretim anlayışıyla 2013 yılında bilimsel araştırmalar neticesinde başlattığımız Mor Kanat Projemiz ile Uşak ve Yalova'daki rüzgar santrallerimizde 88 türbinimizin kanatları mor renge sahip. Dünyada tek mor kanatlı rüzgar türbinlerine sahip şirket olarak, enerji üretimimizde doğayla uyum içinde sorumlu üretim anlayışını sürdürmeye özen gösteriyoruz" dedi. - UŞAK