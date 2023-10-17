ATSO Başkanı Bahar: "Rusya -Ukrayna savaşı kayıt dışılığı arttırdı"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Ali Bahar, yabancıların aldıkları gayrimenkulleri kendi vatandaşlarına kiralaması, günü birlik kiralama yapılmasının konaklama sektöründe 'kayıt dışı' ekonominin oluşmasına neden olduğunu belirterek, "Otellerin yüzde 70 doluluğundan...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Ali Bahar, yabancıların aldıkları gayrimenkulleri kendi vatandaşlarına kiralaması, günü birlik kiralama yapılmasının konaklama sektöründe 'kayıt dışı' ekonominin oluşmasına neden olduğunu belirterek, "Otellerin yüzde 70 doluluğundan bahsedilmesine rağmen kimsenin keyfi yok. Rusya-Ukrayna savaşı kayıt dışılığı ülkemizde patlatmış durumdadır. Buna sadece biz değil New York'ta çözüm aramaktadır" dedi.

Bahar, göreve gelişinin ilk yılı dolayısıyla ATSO'da düzenlediğini toplantıda yapılan çalışmalar ve gelecek dönemdeki projeleri hakkında bilgiler verdi. Antalya'nın göz bebekleri olduğunun altını çizen Bahar, "Bu şehre ilkleri yapmak için çalışıyoruz, bu şehir bizim sevdamız. 60 bin üyeye sahibiz. Türkiye'nin 4. büyük TSO'suyuz. Kurulan yabancı şirketler sayısında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'ndan sonra Türkiye'nin ikinci sırasındayız. Türkiye'nin en büyük STK'larından birisiyiz. Antalya'nın en büyük lobi kuruluşu ATSO'dur. Biz sahadayız, şehrin içindeyiz. ATSO olarak, Antalya'nın en büyük lobi kuruluşu olma unvanıyla, yerel iş dünyamızın sesini Ankara'da ve tüm Türkiye'de gür bir şekilde temsil etmek için büyük bir özveriyle çalıştık. Lobicilik faaliyetlerimiz sayesinde, iş dünyamızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve şehrimizi daha fazla tanıtmak amacıyla önemli bağlantılar kurduk" diye konuştu.

Antalya'nın son dönemde gündemden düşmeyen günübirlik ev kiralama sorununa da değinen Bahar, " Antalya'mızda konut alan yabancılar, satın aldıkları konutları turizm sezonunda vatandaşlarına kiralamaları, vatandaşlarımızın da kiralık tatil evleri sistemine yönelmeleri ile kiralık villa ticaretine yönelmesi, günü birlik kiralama yapması, konaklama sektöründe 'kayıt dışı' ekonominin oluşmasına neden olduğunu her fırsatta dile getirdik. Kültür ve Turizm Bakanımıza bizzat ilettik. Kendisinden de bir düzenleme olacağının sinyallerini almıştık. Bunun üzerine; konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye gönderildi. Yasa tasarısında kısa dönem kiralamalara 100 gün sınırı getirilirken, belge alma, kimlik bildirimi ve sakinlerden muvafakat alma zorunluluğu geliyor. Henüz kanun tasarısı niteliğinde olan bu düzenleme turizm sektörümüz açısından olumlu karşılansa da, daha koruyucu, daha kapsamlı, daha sıkı tedbirlerin uygulandığı bir çalışmanın genel kuruldan kabulünü bekliyoruz" dedi.

"Yabancılar binaları alıp apart otele çevirdi"

Antalya'nın 2019'dakinden daha fazla turisti ağırladığını dile getiren Ali Bahar, "Otellerin yüzde 70 doluluğundan bahsediyoruz ama kimsenin keyfi yok. Bunların hepsi kayıt dışı ekonomiden kaynaklanan mevzular. Yabancıların binaları aldıkları ve apart otele çevirdikleri söyleniyor doğrudur. Kayıt dışı ekonomi kaybolmadıkça vergi reformundan, iş barışından söz edilemez. Rusya- Ukrayna savaşı kayıt dışılığı ülkemizde patlatmış durumdadır. Buna sadece biz değil Newyork'ta çözüm aramaktadır. Bu sadece bizim ülkemizin sorunu değildir" ifadelerine yer verdi.

Bahar, ATSO ve AKS üzerini GES ile donattıklarını belirterek, 3 milyonluk elektrik giderini yüzde 40 oranında düşürdüklerini, yılda 731 ağacın kesilmesini engellediklerini kaydetti. GES yatırımdan bahseden Bahar, ATSO hizmet binasının çatısına güneş enerji santrali montajının tamamlandığını kaydederek, "Binamızın yıllık yaklaşık 3 milyon TL olan enerji maliyeti, bu yatırımla yüzde 40 oranında azalarak, 1,8 milyon TL'ye düşmesini hedefliyoruz. Kredisini kendi ödeyen bu yatırımla; 250 ton karbondioksit salınımı ve yılda 731 adet ağacın kesilmesini de engellemiş olduk" dedi.

"Kırcami ve Altıntaş"

Bahar, kurulan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile iş dünyasının ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramasının önüne geçmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Trafik yoğunluğu ile Aksu Altıntaş Mahallesi'ne değinen Başkan Bahar, "Kent trafiğinde artık kangren olmuş sorunları hepimiz biliyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ve Karayolları 13.Bölge müdürlüğüne gerekli yazıları yazıldı. Henüz olumlu geri dönüş olmadı. Altıntaş - havalimanı kavşağı bizim çağrılarımızdan sonra çözüme kavuştu. Şimdi yeni bir konu öğrendik, kırmızı kot. Kırmızı kot ise, imar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır halini ifade ediyor. İmar planına göre kat adedinin belirlenmesinde bu kot esas alınıyor. Altıntaş şehrin dışındadır, Kırcami şehrin göbeğindedir. Kırcami için birlik ve beraberlik içinde şehrin iyiliğini düşünerek hareket etmeliyiz. Kırcami 2 kere imara açılmış, 2 kere iptal edilmiştir. 8 mahallenin tamamını, 2 mahallenin de bazı bölümlerini ilgilendiren, 40 yılı aşkın süredir tapu ve imar problemi yaşayan Kırcami sorununu yakından takip ediyoruz. Bu konuyu siyaset üstü bir konu olarak görüyoruz. Antalya'mız için bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı, bin 477 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Bu alan alternatif bir yerleşim alanıdır. Depreme dayanaklı konutlar inşa edilerek hızla Antalya barınma sorunu için alternatif çözüm niteliğindedir" ifadelerine yer verdi.

Kaleiçi'nin Antalya'nın kalbi olduğunun altını çizen Ali Bahar, Kaleiçi bölgesini çok daha iyi bir konuma, daha güvenli hale getirmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Alt yapı desteği"

Döeşemealtı ilçesindeki Kırkgöz sanayi sitesinde, yaklaşık 4 bin 500 kişinin çalıştığını kaydeden Bahar, 300'ün üzerinde dükkan, 4 kooperatif var ve hiç altyapı yok, yol yok, yağmur suyu drenaj yok, burada kaliteli elektrik yok, istendiği miktarda su yok, yeterli miktarda çöp konteyneri yok. Bu konuyu ele aldık ve görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Toptancılar sitesinde 5 bin kişi çalışıyor. 31 Mart'tan sonra yeni seçilecek belediye başkanlarımızla iki alanı da örnek hale getireceğiz. Oranın alt yapı sorunun çözülmesi için belediyelerimizle çalışıyoruz" dedi.

Bahar, Elmalı'ya eğitim ve sağlık tesisinin temelini atacaklarını bildirdi. Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi Projesi hakkında bilgiler veren Ali Bahar, "Sanayicilerimizin bu bölge ile ilgili genel talebi karma organize sanayi bölgesi olması yönündeydi. Çok doğru bir karar almışız. Daha şimdiden 65 yatırımcımızdan tahsis başvurusu aldık. Kimsenin malına mülküne helalliğine dokunmadı gönülle rıza ile almayı gerçekleştiriyoruz. Finansmanı hazırlamak üzereyiz. KOS'un bir 600 bin metrekaresini daha alacağız. Ardından KOS'u harekete geçireceğiz. Gaziantep Konya için, hangi ilçe için denilmiyor Korkuteli sanayi şehri olarak ilk ilçemiz olacak. 4 bin kişi istihdam edilecek ilk etapta" diye konuştu.

"Toplu iş yerleri"

Toplu iş yerlerinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaları artıracaklarını dile getiren Bahar, 20 yıldır konuşulan konunun gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. ATSO'da sicil müdürlüğünü birinci kata taşıyacaklarını ifade eden Bahar, farklı bir tarz ve sıra dışı bir düzen oluşturarak, kurumsal markalarını güçlendireceklerini bildirdi. E-ticaret ve e-ihracat alanında saygın ve yetkin firmalar ile yerel firma ve girişimcilerin bir araya geleceği, yerelden ulusala işbirliklerini arttırmak ve sektörler arasında network oluşturmak amacıyla Aralık ayı içerisinde 49 meslek komitesinin de dahil olacağı "ATSO B2B Network" etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti.

1 Kasım'da ATSO'nun Cumhuriyetin 100. Yıl Ödül Töreni'ni düzenleyeceğini kaydeden Ali Bahar, "Kent ödülleri, döviz kazandırıcı hizmetler, hızlı büyüyenler, ilk 500 ve ikinci 500'e girenler gibi alanlarda 8 farklı kategoride ödüller verilecek" dedi.

"40-50 yaşındaki kişi de meslek sahibi olabilecek"

Bahar, bütün yolların otopark gibi olduğuna tepki göstererek, yeni yapılaşmada binaların otoparklarının olmasını ve amacına uygun kullanılmasını istedi. OSB'de Meslek Edindirme Merkezi kurduklarını ifade eden Bahar, 40,50 yaşındaki birini meslek sahibi yapacaklarını ve sertifikalandıracaklarını kaydetti.

Bahar, EXPO 2016'nın, bilişim vadisi, kongre merkezi, sağlık turizmi, kanser tedavisi, sağlık kompleksine dönüştürülebileceğini belirtti. Dünyadaki olumsuz olaylardan Antalya'nın etkilendiğini aktaran Bahar, "Gazze'deki savaş devam ederse Antalya etkilenecektir. Turizmin sezon bitimine denk geldi, o sektörün az etkileneceğini düşünüyorum. Enerji fiyatları yükselirse yatırım azalır. Kalkınma büyüme, sanayi olursa olur, biz sanayide yerimizde sayıyoruz. Çin'de küçülme var. İnşaat ve sanayide küçülüyor. Filistin Gazze Gazze kadar buna dikkat edilmeli" diye konuştu.

"Kayıt dışılıkla mücadele"

Kentteki yabancıların kayıt dışı turizm sektöründe yer almasıyla ilgili olarak Bahar, " Valilik, emniyet mücadele ediyor. Newyork Belediyesi bununla mücadele diyor. Kayıt dışını önlememiz gerekiyor. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Kişisel bakımda, sağlık turizmde, rent a car'da, günü birlik evlerde var.49 meslek grubunda kayıt dışı var. Geri dönüşümde ruhsat sorunu kayıt dışılık var. Muazzam var. Bunu önlemek bir valiliğin yada emniyetin yapacağı şey değil topyekün mücadele lazım. Ruhsatsız yerlerin şikayet edilmesi gerekir. Sağlık turizmi ve günü birlik evlerle ilgili farkındalık olsun diye Alo 107 ihbar hattı kurulmasını istedik. Şuan sadece konut konuşuyoruz. Tarım arazilerinde yabancılaşma başlarsa bunun önlemini almamız gerekir. Yakında yabacıların kontur alması gibi tarım arazisi alması söz konusu olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım, önlem almalıyız. Bölgesel olarak kısıtlama gelir" açıklamasını yaptı.

Kentte demir yolu hattının gelmesinin 2028 yılı için gündemde olduğunu aktaran Bahar, daha erkene alınması için yeniden bunu gündeme taşıyacaklarını bildirdi.

"Siyasete girmeyeceğim"

Herkesle barışık olduğunu ifade eden Bahar, "Küsmem kızmam. Bu şehir için bir şeyler yapıyorsanız küsmeye hakkınız yok. ATSO başkanı kimse ile küsemez. Konuşmalarımızda bir hesap bir şey aramayın. Bütün başkanlarımız çok değerli. Biz ATSO'ya çok çalışmaya geldik. Bu odayı atletik ve bürokrasiden uzak yönetmek istiyorum. Siyasete atılmayı düşünmüyorum. Çünkü hizmet etmek sadece siyasetle olmaz. Şehre değer katacaksam bu koltuk yeter. Öyle bir derdimiz yok" dedi.

Bahar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile de uyum içinde olduklarını vurguladı.

Ali Bahar, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından her zamanki gibi Antalyaspor'a desteklerinin devam edeceğini kaydetti. - ANTALYA