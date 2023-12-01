Türkiye'nin yerli lityum iyon pil üreticisi ASPİLSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin adet lityum iyon pil ihracatı gerçekleştirdi. Şirket, Avrupa'ya olan ihracatının yanı sıra Orta Doğu pazarına da açılmış oldu.

ASPİLSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 Bin Lityum İyon Pil İhraç Etti

Türkiye'nin yerli lityum iyon pil üreticisi ASPİLSAN, dünya çapında ihracat yapmaya devam ediyor. Halihazırda Avrupa'ya lityum iyon pil sevkiyatı yapan şirket, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaştı. Buna göre Orta Doğu ülkesine 250 bin pil ihracatı tamamlandı.

ASPİLSAN'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin lityum iyon pil

Aspilsan, Avrupa pazarındaki ihracatlarının yanı sıra yeni bir ülkeye daha açıldı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin adet lityum iyon silindirik pil ihracı yapıldı. INR18650A28 pilinin birçok tüketici elektroniği ürününde kullanılabildiği biliniyor.

ASPİLSAN Enerji lityum iyon şarj edilebilir silindirik pillerin Avrupa'ya ihracatı devam ederken Orta Doğu'ya da pil ihracatına başlandı. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 250.000 adet ASPİLSAN INR18650A28 pilinin ihracatı gerçekleştirildi. ????????#AspilsanEnerji… pic.twitter.com/yG6oPKxS21 — ASPİLSAN Enerji (@aspilsan_enerji) November 30, 2023

İlk olarak 1981 yılında kurulan Aspilsan yerlilik oranı en yüksek şirketler arasında bulunuyor. Hatta hisselerinin de yüzde 98'lik bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının elinde bulunuyor. Zaten geçtiğimiz dönemde de TSK'nın ihtiyacına göre özel pil ve bataryalar üretiyordu.

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Şirket, tüm dünya için önemli bir konumda bulunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 1.5 milyar TL'lik yatırım ile Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisi (aynı zamanda dünyanın en büyükleri arasında) kuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevkiyatla birlikte, ortaklarını daha da genişletmiş oldu. Avrupa'da devam eden ihracat başarısının yanı sıra Orta Doğu'da da önemli bir pazara erişmiş oldu. Şirketin Orta Doğu'ya açılması, bölge ülkelerine yayılabileceği anlamına da geliyor.

Lityum iyon piller, elektrikli otomobillerin ve güneş enerjisi santrallerinin temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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