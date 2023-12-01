ASPİLSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 Bin Lityum İyon Pil İhraç Etti
Türkiye'nin yerli lityum iyon pil üreticisi ASPİLSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin adet lityum iyon pil ihracatı gerçekleştirdi. Şirket, Avrupa'ya olan ihracatının yanı sıra Orta Doğu pazarına da açılmış oldu.
Türkiye'nin yerli lityum iyon pil üreticisi ASPİLSAN, dünya çapında ihracat yapmaya devam ediyor. Halihazırda Avrupa'ya lityum iyon pil sevkiyatı yapan şirket, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaştı. Buna göre Orta Doğu ülkesine 250 bin pil ihracatı tamamlandı.
ASPİLSAN'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin lityum iyon pil
Aspilsan, Avrupa pazarındaki ihracatlarının yanı sıra yeni bir ülkeye daha açıldı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin adet lityum iyon silindirik pil ihracı yapıldı. INR18650A28 pilinin birçok tüketici elektroniği ürününde kullanılabildiği biliniyor.
İlk olarak 1981 yılında kurulan Aspilsan yerlilik oranı en yüksek şirketler arasında bulunuyor. Hatta hisselerinin de yüzde 98'lik bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının elinde bulunuyor. Zaten geçtiğimiz dönemde de TSK'nın ihtiyacına göre özel pil ve bataryalar üretiyordu.
12321312321
Şirket, tüm dünya için önemli bir konumda bulunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 1.5 milyar TL'lik yatırım ile Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisi (aynı zamanda dünyanın en büyükleri arasında) kuruldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevkiyatla birlikte, ortaklarını daha da genişletmiş oldu. Avrupa'da devam eden ihracat başarısının yanı sıra Orta Doğu'da da önemli bir pazara erişmiş oldu. Şirketin Orta Doğu'ya açılması, bölge ülkelerine yayılabileceği anlamına da geliyor.
Lityum iyon piller, elektrikli otomobillerin ve güneş enerjisi santrallerinin temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!