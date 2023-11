ASO Yüksek İstişare Kurulu Ankara Sanayisinin Geleceğini Değerlendirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yüksek İstişare Kurulu, ASO Başkanı Seyit Ardıç başkanlığında toplandı. Ankara sanayisinin üretim, istihdam, ihracatını daha da artırmak amacıyla neler yapılması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Ardıç, "Ankaralı iş dünyası aktörlerini aynı masa etrafında buluşturmak amacıyla oluşturduğumuz Yüksek İstişare Kurulumuz hedeflerimize çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ulaşmamızı sağlayacak" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin mevzuatı çerçevesinde Türkiye ve Ankara ekonomisine yön veren iş ve sanayi dünyasının duayen isimlerinden oluşan ASO Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ASO Başkanı Seyit Ardıç başkanlığında toplandı. YİK toplantısında Ankara sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile gelecekteki fırsat ve tehditler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Ardıç, görevi devralmalarının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini belirterek, YİK üyelerine yaptıkları hizmet ve faaliyetleri anlattı. Türkiye tarihinin en büyük felaketi olan 6 Şubat depremlerinin ardından ilk harekete geçen kurumların başında olduklarını belirten Ardıç, depremin olduğu gün çok acil bir şekilde Yönetim Kurulu'nu topladıklarını ve devletin en üst makamlarıyla irtibata geçerek Ankaralı sanayiciler olarak verilecek her türlü göreve hazır olduklarını bildirdiklerini söyledi. Ardıç, Hatay'a ilk konteynerleri ASO'nun gönderdiğini ve bölgede ilk konteyner kenti oluşturduğunu vurguladı. Ankaralı sanayicilerin sorunlarını devletin en üst kurumlarına birinci elden ilettiklerini belirten Ardıç, Başkent'te üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili YİK üyelerine bilgi verdi. Ardıç, sanayicinin gündemindeki en önemli sorunun uygulayıcı kadro eksikliği olduğuna da dikkat çekerek, mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda ASO'nun son dönemde gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Toplantıda YİK üyeleri de istihdam, verimlilik, üretim ve ihracat konularında görüş ve değerlendirmelerini aktardı. ASO Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, Ankara Sanayisi Odası'nın gelecek vizyonu ve stratejileriyle ilgili değerlendirmelerle devam etti.

ASO Yüksek İstişare Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Sait Ulusoy (Bozat Elektrik Üretim Anonim Şirketi), Abdil Vedat Yakupoğlu (Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Tic. A.Ş.), Nuri Tüfekçioğlu (Tüfekçioğlu Kauçuk Makina ve Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi), Hakkı Yıldırım (Yıldırım Baharat), Fevzi Saçak (Grup Cam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), Hüseyin Kurban (Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ticaret Limited Şirketi), Ertuğrul Baştaş (Diktaş Soğutma ve Metal İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), Yavuz Altop (Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi-Hasanoğlan Fabrika Şubesi), Fikret Can Gürgen (GGN Mühendislik Danışmanlık Çelik İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), Durali Ekiciler (Öznur Savunma Havacılık ve Makina San. Tic. Ltd. Şti.), Levent Seyit Doğan (Ankara Çelik Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), Mahmut Yiğit (Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), Cevdet Ateş (Ateş İnşaaat San. ve Tic. A.Ş.), Fuat Demirci (Özgüven Döküm Ltd. Şti.), Mehmet Çetin (Yemyeşil Mataş Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi), Mehmet Yiğittekin (Fetaş Yangın Ekipmanları Makine Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.), Ünsal Gündoğan (Özgün Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), Funda Bekişoğlu (Turan Bekişoğlu Mermer San. ve Tic. A.Ş.), Nurülhuda Durukan (Nureart Tasarım), Metin Güleç (Güleçler Çorap ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), Aysu Yavuz (Pimeks Alüminyum Pvc ve Metal San. Tic. A.Ş.)" - ANKARA