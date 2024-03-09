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ASKON Başkanı: Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi güven ekonomisinin tezahürüdür

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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini ve not görünümünü pozitife çıkarmasını güven ekonomisinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmesi ve not görünümünü durağandan pozitife çıkarmasının, sıkılaştırma politikası ve güven ekonomisinin tezahürü olduğunu bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin güvenli limanları sevdiğini belirtti.

"Türkiye, 2023 Haziran ayından bu yana ekonomideki rota değişikliğiyle birlikte mali sıkılaştırmayı temel alarak açıkça mesajlarını vermiş, bu yönde atılan adımlar ve kararlı bir duruş sağlanması da güven ekonomisini doğurmuştur." değerlendirmesinde bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"OVP hedefleriyle uyuşan politikaların sürdürülür olması ve ekonomi politikalarına ilişkin tasarruf, sıkılaştırma ve beraberinde kontrollü büyüme hedefi, iç ve dış piyasalarda güven ortamını sağlamıştır. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in kredi notunu artırmasını ve görünümü pozitife çıkarmasını bu adımlara bağlayabiliriz.

Bu çerçevede belirlenen hedefler doğrultusunda taviz vermeden, sapmalara uğramadan yürütülecek ekonomi politikaları, 2-3 yıl içerisinde gaye edilen sonuçları doğuracak ve arzu edilen düzlüğe hem enflasyon olsun hem de faizler noktasında olsun gelinecektir."

Kaynak: AA / Ekonomi

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