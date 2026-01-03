AOSB Başkanı Sütcü: 'Her yatırım, geleceğe bırakılmış bir değer zinciridir'

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, " Adana'nın üretim gücüyle ülke ekonomisine değer katan her adım, geleceğe bırakılmış kalıcı bir mirastır" dedi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sürdürülebilir büyüme, çevreci üretim ve güçlü altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin sanayi üsleri arasında fark oluşturmaya devam ediyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB'nin Türkiye sanayisinin en güçlü üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana her yatırımımızı ülkemizin üretim gücüne ve gelecek kuşaklara değer katmak için planladık. Her yatırımımızı günü kurtarmak adına değil, gelecek 50 yılı planlayarak projelendirdik" diye konuştu. Sütcü, AOSB'nin bugün 2 bin 227 hektarlık alana ulaştığını ve doluluk oranının yüzde 99 olduğunu, 498 faal firmanın bölgede üretim yaptığını, toplam 41 bin 865 kişiye istihdam sağlandığını ve AOSB firmalarının ihracat hacminin 1,8 milyar doları bulduğunu vurguladı.

"Sanayicilerimizin başarısı Adana'nın üretim gücü"

Sütcü, AOSB'de 21 farklı sektörün faaliyet gösterdiğini ve bunlar arasında metal, kimya, plastik, tekstil, gıda, makine, kağıt ve eczacılık gibi stratejik alanların öne çıktığını söyledi. AOSB'de 9 farklı sektörde faaliyet gösteren 27 yabancı sermayeli firma bulunduğunu belirten Sütcü, "Uluslararası yatırımcılar AOSB'ye güveniyor. ADM, Alpla, Greenbrier, Rivulis, Saint-Gobain Weber ve Soudal gibi dünya markaları bölgemizde üretim yapıyor. Bu firmalar AOSB'yi küresel tedarik zincirinin bir parçası haline getirdi"ifadelerini kullandı.

AOSB'nin çevre yönetiminde örnek bir bölge olduğunu da vurgulayan Sütcü, bölgede atık su arıtma tesisinin günlük 90 bin metreküp, kullanma suyu arıtma tesisinin ise 222 bin metreküp kapasiteyle hizmet verdiğini kaydetti.Sütcü, "Yeşil OSB hedefimiz doğrultusunda 1 milyon 552 bin metrekare yeşil alan oluşturduk. CO tutma kapasitesi yüksek ağaçlandırmalarla sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturuyoruz. TSE onaylı karbon ayak izi yazılımımızla çevresel performansımızı ölçülebilir hale getirdik" şeklinde konuştu.

Enerji ve altyapıda yüksek standart

Sütcü, AOSB Bölge Müdürlüğü aracılığıyla 275 MW kurulu güç, 8 ana dağıtım merkezi, 25 tali ve 135 yardımcı dağıtım merkezi üzerinden 24 saat SCADA kontrol sistemi ile enerji arzının güvence altına alındığını belirtti.

10 kilometrelik galeri hattı ile 154 ve 380 kV'luk trafo merkezleri sayesinde bölgeye yüksek verimlilikte enerji sağlandığını vurgulayan Sütcü, " Adana'nın doğalgaz tüketiminin yüzde 35'i ve su tüketiminin yüzde 24,72'si bölgemizden karşılanıyor. Enerji verimliliği artık AOSB'nin bir kültürüdür. AOSB Meslek Yüksekokulumuz ve Teknoloji Kolejimiz ile eğitimden üretime uzanan bir model oluşturduk. AOSB Anaokulumuzla da kadın istihdamına destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bölge Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Proje Destek Birimi'nin çalışmalarına da değinen Sütcü, 2022-2024 döneminde Türkiye genelindeki dokuz üniversiteyle 428 akademisyen-firma ziyareti gerçekleştirildiğini ve 110 eşleştirmeye imza atıldığını belirterek "Proje Destek Birimimiz, sanayiciyle bilimi buluşturdu. Bu iş birliği sayesinde yenilikçi çözümler üreten bir sanayi ekosistemi oluştu" dedi.

"Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde lideriz"

AOSB'nin Türkiye'de en fazla Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ni barındıran OSB olduğuna değinen Sütcü, "7 Ar-Ge ve 6 Tasarım Merkezimizle üretimi bilgiyle buluşturuyoruz. Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Yarışmalarımız ve Kuluçka Merkezimiz yenilikçi fikirlere alan açıyor" bilgisini paylaştı.

AOSB'de gerçekleştirilen altyapı ve yatırım projelerinden söz eden Sütcü, Otoban İkinci Bağlantı Kavşağı, Atık Su Arıtma Tesisi İyileştirmesi, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Koordinasyon Merkezi, Kuluçka Merkezi, Hazır Beton Tesisi, GES Projesi, 5 kilometrelik Galeri Hattı ve 500 MVA Trafo Merkezi gibi birçok projenin tamamlandığını kaydetti. Başkan Sütcü ayrıca, Çamur Kurutma Tesisi, Yeni Atık Su Arıtma Tesisi, 599,5 hektarlık Altyapı Projesi, İtfaiye ve Afet Koordinasyon Merkezi, Sosyal Tesis ve Konut Alanı, Yeşil İş Merkezi ve Akaryakıt İstasyonu projelerinin de yakında hayata geçeceğini müjdeledi.

Sütcü, AOSB'nin yazılım ve dijital dönüşüm alanında Türkiye'ye örnek olduğuna da dikkati çekerek, "TSE onaylı Carbon Emission Software (CES) yazılımımız, Talep ve Bütçe Takip Programımız, İstihdam ve İtfaiye Yönetim sistemlerimiz sayesinde tüm süreçleri dijital ortama taşıdık. AOSB, sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda eğitim, çevre, sosyal sorumluluk ve teknolojiyle bütünleşmiş bir sanayi modelidir. Sanayicilerimizin başarısı, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Adana'dan dünyaya uzanan bu güçlü sanayi zincirini hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"12 vizyoner projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz"

Yıllar boyu verilen emeklerle güçlü bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığı aktaran Başkan Sütcü, planlanan projelerini ise şöyle anlattı;

"Bölgemizin geleceğini şekillendirmek üzere ihtiyaçlarımıza ve stratejik hedeflerimize uygun şekilde fizibilitesi tamamlanan 12 vizyoner projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 80 bin metreküp gün kapasiteli yeni atık su arıtma tesisi projemizin birinci etabı olan 40 bin metreküp gün projemizde çevresel yönetim gücümüzü daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz. Konut ve sosyal tesis projemizde bölgemize modern ve yaşam odaklı bir alan kazandırmayı hedefliyoruz. İtfaiye, afet ve koordinasyon merkezimizde kriz anlarında hızlı müdahale kapasitemizi güçlendirmeyi ve bölgesel güvenliği artırmayı hedefliyoruz. Sekiz megavat GES projemizle bölgemizin enerji verimliliğini artırarak yenilenebilir kaynaklara geçişi güçlendiriyoruz. Otel ve Ticaret Merkezi projemizde bölgemize modern bir yaşam ve konaklama alanı kazandırmayı planlıyoruz. Bölgemiz içerisinde tespit edilen farklı noktalardaki tır parkı projemizde lojistik akışı düzenleyen güvenli bir park alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Misis Köprülü Kavşak Revize projemizle bölge trafiğini daha akıcı ve düzenli hale getiriyoruz. 50 megavat elektrik depolama projemizle enerji yönetimimizi güçlendiriyor, kesintisiz ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturuyoruz. AOSB Sanayi Sitesi projemizde işletmeler için modern, verimli ve girişimci dostu bir üretim alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Yeşilçarşı projemizle çevre dostu, modern ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. İş Merkezi projemizde bölgenin ticari dinamizmini güçlendirecek yeni bir merkez oluşturmayı amaçlıyoruz. Bölgemizin büyüme hızına uyum sağlamak ve önümüzdeki dönemlerde oluşacak parsel ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 3 bin 448 hektarlık yeni alanın organize sanayi bölgemize dahil edilmesi için ilgili kurumlarla gerekli görüşmeler yapılmış ve yer seçimi süreci doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına resmi başvuruda bulunulmuştur. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi olarak planladığımız projelerimizle sanayimizin geleceğine yön veren güçlü bir vizyon inşa etmeye devam ediyoruz." - ADANA