Antalya OSB, Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Aldı

Antalya Osb, TSE tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, kaliteli kesintisiz hizmet arzı misyonuna yeni bir halka daha ekledi. Faaliyetlerini, büyük bir çevre hassasiyeti ile sürdüren ve her platformda Türkiye'nin en çevreci organize sanayi bölgesi olduğunu iddia eden Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, bu iddiasını belgelendirdi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesin hedefleyen standartların belirlendiği TS EN ISO 14000 serisi bünyesindeki, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı. Ürün ya da hizmetin, müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standart olan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TSE yetkilileri tarafından yapılan inceleme ve denetlemelerin ardından Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine takdim edildi.

"Çevreci Osb"

Ölçme ve değerlendirmenin, sundukları kaliteli ve kesintisiz hizmetin en önemli ayaklarından birisi olduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Verdiğimiz hizmetin kalitesinin TSE tarafından ölçülüp değerlendirilmesini bölge yönetimi olarak talep etmiş ve yapılan incelemeler sonucunda İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelerini almıştık. Hatta Covid döneminde de Güvenli Hizmet Belgesini alarak verdiğimiz hizmetlerin, uluslararası standartlara göre ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlamıştık. Uzun bir süredir Türkiye'nin en çevreci OSB'si olduğumuzu söylüyoruz. Bu iddiamızı da sözde bırakmamak ve belgelendirmek hedefiyle TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almak için TSE'ye başvuruda bulunduk" dedi.

"Çevreye uyumlu bir sistem"

TSE denetmenlerince, bölgede yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Antalya OSB'nin Çevre Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olduğunu aktaran Başkan Bahar, "Verdiğimiz hizmetlerin ve sürdürdüğümüz çalışmaların çevreyle uyumlu bir sistemle yapıldığı, doğaya ve doğal kaynaklara minimum düzeyde etkimizin olduğu kanıtlanmış oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çevre ve doğa hassasiyetinin Antalya OSB'nin olmazsa olmazları arasında yer aldığını bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA