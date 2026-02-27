Türkiye son 20 yılda, Antalya'dan büyük tarım alanını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre; Türkiye'nin son 20 yılda kaybettiği tarım alanı, Antalya'nın yüzölçümünü aşarken; Antalya'da ise yüzölçümünün yüzde 3'ünü aşkın tarım toprağı kaybedildi. Tarım alanı kayıplarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Tarım toprağını kaybetmek, gelecek için üreteceğimiz gıdayı kaybetmek demektir. Toprak, üretemediğimiz bir varlık. O nedenle çok özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye genelinde ve özellikle tarımın başkenti olarak gösterilen Antalya'da, aşırı kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle yaşanan tarım toprağı kaybı, rakamlarla çarpıcı biçimde ortaya kondu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre; Türkiye, son 20 yılda tarım topraklarının yüzde 9,7'sini kaybetti. Bu kayıp yaklaşık 25 milyon 910 bin dekar, yani 3 milyon 628 bin futbol sahası büyüklüğünde alana karşılık geliyor. Antalya'da ise son 20 yılda tarım topraklarının yüzde 16,7'si yok oldu. Kent yüzölçümünün yüzde 3'ünü aşan bu kayıp, yaklaşık 90 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı.

Türkiye'nin kaybı Antalya'yı aştı

Son 20 yılda Türkiye genelinde kaybedilen 25 milyon 910 bin dekarlık tarım alanının, yüzölçümü bakımından Antalya'dan daha büyük bir alana karşılık gelmesi dikkat çekerken; Antalya'da kaybedilen 643 bin dekarlık tarım alanının ise kent yüzölçümünün yaklaşık yüzde 3,1'ine denk geldiği hesaplandı. Tarım potansiyeli ve örtü altı üretimdeki liderliğiyle öne çıkan kentte kayıp oranının Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi, tabloyu daha çarpıcı hale getirdi.

Tarımın merkezi Antalya'da tablo ağırlaşıyor

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam tarım alanlarının yüzde 14'ü Antalya'da yer alıyor, Antalya'nın en fazla tarım alanına sahip ilçeleri sıralamasında Korkuteli yüzde 31'lik payla ilk sırada yer aldı. Korkuteli'ni yüzde 14'lük payla Elmalı, yüzde 12'lik payla Manavgat ve yüzde 11'lik payla Serik takip etti.

Antalya'daki tarım alanlarının kullanım dağılımında tarla bitkileri üretimi yüzde 47,4 ile en büyük payı alırken, meyvecilik yüzde 25, nadas alanları yüzde 14, sebze üretimi yüzde 13,3 ve süs bitkileri üretimi yüzde 0,2 oranında gerçekleşti.

Son 30 yıllık veriler, Türkiye'nin tarım alanlarının yüzde 10,6'sını kaybettiğini, Antalya'daki kaybın ise yüzde 21'e ulaştığını ortaya koydu. Toprak kaybının Türkiye genelinde en hızlı yaşandığı dönemin 2005-2021 yılları arası olduğu belirtilirken, Antalya'da 1995-2010 ile 2020-2024 dönemleri öne çıktı.

Bazı ilçelerde gerileme

Antalya'da son 20 yılda en fazla tarım toprağı kaybı Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yaşandı. Her iki ilçede tarım alanlarının yaklaşık yüzde 86'sının kaybedildiği belirlendi. Bu ilçeleri yüzde 72'lik kayıp ile İbradı takip etti. Merkez ilçelerde ise aynı dönemde tarım alanlarında yaklaşık yüzde 10 oranında azalma kaydedildi.

Yoğun tarım yapılan ilçelerde de dikkat çekici kayıplar yaşandı. Kumluca'da tarım alanlarının yüzde 44'ünün, Kaş'ta yüzde 43'ünün, Demre'de yüzde 42'sinin, Gazipaşa'da yüzde 35'inin, Kemer'de yüzde 32'sinin ve Alanya'da yüzde 25'inin kaybedildiği açıklandı. Elmalı'da yüzde 20, Manavgat'ta ise yüzde 12 oranında tarım alanı kaybı yaşandı.

Buna rağmen Korkuteli'nin son 20 yılda tarım alanlarını yüzde 8 artırdığı, Finike'de yüzde 4, Serik'te ise yüzde 0,6 oranında artış kaydedildiği görüldü.

"Toprak üretemediğimiz bir varlık"

Tarım alanı kayıplarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarım topraklarının giderek artan baskı altında olduğunu söyledi. Çandır, "Aşırı kentleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği yükle tarım toprakları sürekli tehdit altında. Son 20 yıla baktığımızda Türkiye genelinde tarım topraklarının yüzde 9,7'sini kaybetmiş durumdayız. Antalya gibi tarımsal üretimi ve ihracatıyla öne çıkan kentimizde durum daha acı. Antalya'da yüzde 16,7 civarında tarım toprağımızı kaybettik. Bu yaklaşık 90 bin futbol sahası demek. Tarım toprağını kaybetmek, geleceğe üreteceğimiz gıdayı kaybetmek demektir. Toprak, üretemediğimiz bir varlık. O nedenle çok özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

Tarım ve gıdanın artık küresel ölçekte stratejik sektörler arasında yer aldığını vurgulayan Çandır, "Türkiye ekonomisinde en belirgin başlıklardan biri enflasyon. Bunun tetikleyicisi olarak tarım ve gıda ürünleri öne çıkıyor. Tarım topraklarını kaybedersek, çiftçileri üretimden uzaklaştırırsak, üretimde düşüş başlar. Bu da enflasyona, ardından gıdaya erişim sorununa ve dışa bağımlılığa neden olur. Bu coğrafya bize dört mevsimi sunan verimli bir coğrafya. Bunun hakkını vermemiz gerekir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı