İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Anadoludakiler' projesi tanıtıldı

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde "Anadoludakiler" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Kalkınma Ajansları Genel Sekreterlerinin katıldığı toplantıda 81 ilin yöresel ürünleri gün yüzüne çıktı.

Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtım programında yaptığı konuşmada, bugün toprağın bereketini, mutfak kültürünün birikimini, usta ellerin becerisini yeniden keşfetmek ve yaşadıkları dünyanın istifadesine sunmak amacıyla bir arada olduklarını söyledi. Şair Edip Cansever'in "İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer" mısralarını aktaran Erdoğan, "Biz, bu toprağın insanları, hepimiz Anadolu'ya benzeriz. Büyüklerimizin anlattığı

hikayelerin irfanıyla ruhlarımız mayalanır. Buğdayın rengi tenimize işler, dumanlı dağların, reyhan ve kekiğin, Fırat ve Dicle'nin kokusu üzerimize siner. Bizi biz yapan Anadolu, toprakla buluşarak berekete, soframıza erişerek birikime, kalbimizden dökülerek beceriye dönüşür" diye konuştu.

Emine Erdoğan, medeniyetler beşiği bu toprakların insanlığın ilk ana yurdu, keşiflerin coğrafyası olduğunu, tarihte ilklerin ve teklerin burada yaşandığını kaydetti. Bilinen ilk parşömenin Bergama'da üretilmesinin, ilk resmin Çatalhöyük'te çizilmesinin, ilk tohumun Mezopotamya'da atılmasının, ilk masalın Anadolu'da anlatılmasının tarihteki bu ilklere verilecek örneklerden yalnızca birkaçı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, asırlardan bugüne ulaşmayı başarmış Anadolu'nun eşsiz hazinelerinin varisleri tarafından yeniden keşfedilmeyi beklediğini bildirdi.

"Sanayi ve teknolojiden güç alan bir yerel kalkınma modelini adım adım hayata geçirme kararlılığına sahibiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında, "Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrında, 'Türkiye Yüzyılı'na yelken açarken Anadolu'da bin yıldır sürdürdüğümüz merhamet ve adalet medeniyetinin maddi ve manevi tüm unsurlarını ihya ve yeniden inşa etmek adına kolları sıvadık. Dünyada eşi benzeri olmayan bu kıymetli zenginliğimizi yerel kalkınmamızın temel taşı olarak görüyoruz. Bugüne kadar dezavantajlı vatandaşlarımızı ekonomik hayata kazandıran Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, ülke sathında yeni çekim merkezleri oluşturan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, hizmet ve üretim üssü şehirlerimize uluslararası alanda rekabet gücü kazandıran Üreten Şehirler Programı, genç istihdamını güçlendiren Çalışan ve Üreten Gençler Programı gibi farklı destek mekanizmalarını hayata geçirerek Kalkınma Ajanslarımız eliyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize yönelik yaklaşık 26 bin projeye 75,5 milyar lira destek verdik. Bugün bu kıymetli buluşmada sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak isterim. 'Anadoludakiler' hareketimiz kapsamında 81 ilimizin tamamında Kalkınma Ajanslarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından yerel üretim ve kalkınmaya yönelik Anadoludakiler Destek Programı'nı bugün ilan ediyoruz. Kriterlerimiz çerçevesinde projeleri başarılı olan girişimcilerimizi, kooperatiflerimizi, usta ve zanaatkarlarımızı bu program ile destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Yerel Kalkınma Hamlesi' vizyonumuz doğrultusunda yerel üretim değerlerimizi yenilikle buluşturan, geleneksel değerlerden beslenen, sanayi ve teknolojiden güç alan bir yerel kalkınma modelini adım adım hayata geçirme kararlılığına sahibiz" dedi.

Batı Akdeniz Bölgesi'nden de birçok ürünün yer aldığı sergide Antalya ilinden Söğle peyniri, Döşemealtı halısı, Alanya koza ipeği çiçeği, ekşili erik tarhana, Barak kilimi, su kabağı sanatı; Isparta ilinden gül suyu, minyatür Isparta halısı, Yalvaç keçesi tanıtılırken, Burdur ilinden ise sipsi, Tefenni ve Karamanlı rezeneleri ve Burdur ceviz ezmesi tanıtıldı.

SOGEP-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı ilan edildi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden program kapsamında başvuru yapacakların SOGEP– Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, bütçe ve iş planını hazırlamaları ve bu dokümanları BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) ile paylaşmaları beklenmektedir. Projeye ilişkin olarak Proje Bilgi Formu, Proje Bütçesi ve İş Planı'nın 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar sogep@baka.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajans koordinasyonunda yapılacaktır. Detaylı bilgi için baka.gov.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz" denildi.

Anadoludakiler Platformu ile toprakların zenginliğini dijital platformda paylaşarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanıyor. Uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı amaçlayan program ile yerel değerlerin katma değerli hale gelmesi hedefleniyor. - ANTALYA