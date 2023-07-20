Amazon Avrupa Portföyü Yöneticisi MÜSİAD Antalya Üyelerine E-ticaret ve İhracatın Avantajlarını Anlattı

Amazon Avrupa Portföyü Yöneticisi Gökhan Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Antalya üyelerine dünya genelinde e-ticaret ve Amazon üzerinden ihracat yapmanın avantajlarını anlattı.

Amazon Avrupa Portföyü yöneticisi Gökhan Yıldırım, MÜSİAD Antalya üyelerine dünya genelinde e-ticaret ve Amazon'un önemini anlattı. E- ticaretin son yıllarda büyük ivme kazanarak dünya genelinde yaygınlaşıp büyüdüğünü söyleyen Gökhan Yıldırım, internetin yaygın kullanımıyla insanların alışverişe eğilim sağladığını ve bunun müşterilerle işletmelere yeni pazarlar oluşturduğunu ifade etti.

Amazon'un e-ticaret payı ve öneminden bahseden Yıldırım, " Amazon'un sunduğu geniş ürün yelpazesi, güvenilirlik ve kolay kullanılabilirlik gibi faktörler, onu müşterilerin tercih ettiği bir platform haline getirmiştir. Aynı zamanda Avrupa Birliği mevzuatına göre ürünlerin Avrupada ikamet eden bir temsilcisi bulunması gerekmektedir. Bu süreçte, ürünlerinizin Avrupa Birliği ürün temsilciliği hizmetini de sağlarız. Böylece Avrupa Birliği içindeki yasal gereklilikleri yerine getirmiş olursunuz"ifadelerine yer verdi. MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay, toplantı sonunda Gökhan Yıldırım'a plaket takdim etti. - ANTALYA