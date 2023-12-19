ALTSO, Ön Büro ve Kat Hizmetleri Eğitimlerini Tamamlayan Kursiyerlere Sertifikalarını Takdim Etti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Ön Büro ve Kat Hizmetleri eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi. Başkan Eray Erdem, kalifiye personel sorununa dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Ön Büro ve Kat Hizmetleri eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Eray Erdem, kalifiye personel sorununa dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için eğitimler düzenlediklerini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde eğitimler düzenlediklerini ifade eden Başkan Erdem, kalifiye personel sorununun düzenlenecek eğitimler ile çözüme kavuşacağını vurguladı.

"Kalifiye personel sorunu var"

Başkan Erdem şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlediğimiz Ön Büro ve Kat Hizmetleri eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını takdim ettik. Bölgemizde ve ülkemizde başta turizm sektörü olmak üzere her sektörde ciddi anlamda kalifiye personel sorunu olduğunun farkındayız. Kalifiye personel sorununu çözüme kavuşturabilmenin tek yolunun ise eğitim olduğu düşüncesiyle bu alandaki çalışmalara önem veriyoruz. Eğitimlerimizi başarıyla tamamlayarak bugün sertifika alan kursiyerlerimizi de ayrıca kutluyorum. İnsana yapılan yatırım en güzel yatırımdır. Çünkü karşılığı memleket yararına işlerde görülecektir. Üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda turizm sektörümüzün yanı sıra farklı sektörlerle ilgili de önümüzdeki süreçte eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz."

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

ALTSO Meclis Salonu'nda düzenlenen törene ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve kursiyerler katıldı. - ANTALYA