Akaryakıtta ÖTV Artışı Hakkında Açıklama

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, akaryakıttaki ÖTV artışının enflasyonun altında olduğunu belirterek, vergi gelirleri içindeki payın düştüğünü ve Türkiye'nin Avrupa'da en ucuz 4. ülke olduğunu açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, akaryakıttaki ÖTV artışına ilişkin, "ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir. Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında yüzde 26,23 iken 2022 yılında yüzde17,84'e düşmüştür. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV'nin iki sebeple artırıldığı belirtilerek, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir. Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında yüzde 26,23 iken 2022 yılında yüzde17,84'e düşmüştür. Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı yüzde 50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa ülkelerindeki benzin ve motorin fiyatlarına da yer verildi.