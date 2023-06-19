AK Parti Sözcüsü Çelik: Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısında rakam belirlenebilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, yüksek kiralarla ilgili şikayetler ve asgari ücrete dair önemli mesajlar verdi.

Çelik, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili "Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte rakam ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele edilmesi taraftarı. Sonuç önüne geldiğinde ivedilikle açıklanacaktır" dedi.

Kiralardaki fahiş artışlara da değinen Çelik, "Vatandaşlarımızın kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçmiş yıllarla mukayese ederek değerlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın beklediği hizmete ara verilemez. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha çok anlatmak, hizmetleri daha güçlü şekilde yerine getirmek için temasları sürdüreceğiz. Mukayeseleri il ilçe bazında, tek tek vatandaşımızın bizden beklediklerini yapmaya devam edeceğiz. Bir insanlık çağrısı olarak Diyarbakır annelerine değiniyoruz. İnsan hakları örgütleri Diyarbakır annelerine bu teveccühü göstermedi. Uluslararası örgütlerinin bu suskunluğunu not ediyoruz. Demokrasinin güçlendirilmesi açısından terörle mücadelenin süreceğidir. Toplumumuzun huzurunu korumak açısından hassasiyet ile yürüttük.

"HALEN HAKARETLER GELDİĞİNİ DUYUYORUZ"

Deprem bölgesindeki yaraların sarılması gündemimizden düşmemiştir. Kendi istedikleri oyları deprem bölgesinden alamayanların depremzede vatandaşlara hakaretlerini unutmadık. Halen hakaretler geldiğini duyuyoruz. Kendi utançları olarak kalacaktır. Seçime endeksli mesele değildir.

"4 MİLYON KİŞİYE YEMEK HİZMETİ SÜRDÜRÜLMEKTE"

Şehirlerimizi afetlere hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Siyasi irade bu çalışmaları yürütmekte. Milyonlarca binada incelemelerde bulunuldu. Hasarın giderilmesi amacı ile 680 bin konut inşa edilecek. Konutları teslim etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 131 bin konutun ihalesi yapıldı. Köy evleri olarak 168 bin180 konut yapılması ön görüldü. 4 milyon kişiye yemek hizmeti sürdürülmekte. 9 bin 105 iş yerinin yapılması tamamlandı.

"ENFLASYONUN TEK HANEYE İNDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bunu biz çözeceğiz. Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz. Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek. Seçimden önce söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz dedik. Enflasyonun tek haneye indiğini göreceğiz. Türkiye Yüzyılı dediğimizde içinde ülkemizin sosyal ekonomik pek çok proje ve hedefi içermekte. Bölgesel, dünya barışına da Türkiye katkı vermekte. NATO tarafı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Attıkları adımlar var. PKK'lıları iade ettik, diyorlar. Yasaların güçlü şekilde uygulanması gerekiyor. Bize iade ettikleri 2 kişi terörle bağlantılı kişiler değil. Beklentimiz terörle bağlantılı kişilerin iade edilmesi. İlkesel bir standart getirilmesi gerekiyor.

"SİYASİ ŞIMARIKLIKTIR"

Türkiye egemen devlettir. Kendi güvenliğini saplayacak kudrete sahiptir. Türkiye'nin milli güvenliğine dönük ihtiyaçları açısından değerlendirmelerin objektif tarafı yoktur. Siyasi şımarıklıktır. Bir müzakerenin ortaya çıkması için KKTC'nin egemenliğinin tanınması gerekmektedir. ABD ve AB'nin Rumlar ile tatbikat yaparak süreci zehirleyen tutumlarından vazgeçmelidir. Hiçbiri adadaki soruna fayda sağlamaz. Kıbrıs Türkünün eşitlik haklarına saygı duyulmalı. 50 senedir yürütülen oyalama siyasetinin değişmesi gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinde adımlar atılabilir.

Türkiye Yüzyılı açısından cumhurbaşkanımızın barış siyasetini Kafkaslarda yürütmeye devam etmesidir. Sayın Aliyev ile ortak kararlar alarak ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı görevine başlama törenine gelmesi iyi niyeti göstermektedir.

Suriye ile normalleşmede siyasi süreci desteklemeye devam ediyoruz. Yakın zamanda cumhurbaşkanımızın Mısır cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesi ile bölge barışı açısından önemli olacaktır.

Berlusconi'nin cenazesine katılmamızı söylediler. Katıldık cenazeye. 3 Kasım seçimlerinde partimiz birinci çıkmıştı. Türkiye'deki statükonun demokrasimiz üzerindeki kıskacı devam ediyordu. Cumhurbaşkanımız üzerindeki yasak kalkmamıştı. O dönem Berlusconi aradı, seçimden birinci çıktınız, meşru galip sizsiniz, bu yasak kabul edilemez deyip cumhurbaşkanımızı İtalya'ya davet etti. O ziyarette ben de vardım. Berlusconi cumhurbaşkanımıza siz bir dostunuzun evindesiniz AB üyeliğinde size sonuna kadar destek vereceğim, dedi.

Fransız parlamentosu basiretsiz bir karar aldı. Müslümanlık üzerinden Türkiye'nin Fransa'ya müdahale ettiği söyleniyor.Burada Fransa meclisinin radikalizme karşı duruş nedeniyle Diyanet İşleri'mize teşekkür etmesi gerekirken bu raporu yayınladılar. Kendi firmalarının PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile içli dışlıdır. Diyanet'in hedef gösterilmesi radikalizme alan açar. İslamafobi bir insanlık suçudur.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte rakam ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele edilmesi taraftarı. Sonuç önüne geldiğinde ivedilikle açıklanacaktır.

Cumhurbaşkanımızın biyografisinde Türkiye Cumhurbaşkanı yazıyor. Sezer döneminde Türkiye Cumhurbaşkanı kullanılmıştır. Cumhuriyeti neden geçirmediniz deniyor. Ya bilgisizlikten ya kötü niyetten söyleniyor bu. Geçmiş cumhurbaşkanları döneminde de bu şekilde yapılmış. Türk Dil Durumu tekrar olur demektedir. YSK da bunu bu şekilde kullanmaktadır. Bu şekilde kullanılması doğru bir yaklaşımdır.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM TARTIŞMALARI

CHP kurultaylar partisidir. Genel başkan değişsin diyenlerin kendilerini de bu değişime katmaları gerekir. İsimler üzerinden tartışıyorlar. Bu bir siyaset yapma biçimi ile ilgili bir meseledir. Burada siyaset tarzının değişimi ile ilgili tartışılmalı. Orada genel başkan değişsin diyenlerin ortaya koyduğu siyasi bir tutum da yok. O kalmış bu gitmiş bizim için fark etmez.

Bu saldırı hiç arzu etmediğimiz şiddet döngülerini ortaya çıkarabilecektir. Yasa dışı yerleşmişlerin engellenmesi açısından adımların atılması gerekiyor. Tutumumuzdan taviz vereceğiz anlamına gelmiyor.

600 kişilik göçmen teknesini acımasızca Yunan sahil güvenliği yitmeye çalışırken kaza meydana geliyor ve insanlar hayatını kaybetti. Gözlem yapacak gözlemlerin olması gerekiyor. Göçmenlerin botlarını şişleyip kasten ölüme sürüklüyorlar. Yunanistan'ın ortaya koyduğu eylemler insanlık suçu olarak incelenmesi gereken eylemlerdir. Sessiz kalınması utanç verici iki yüzlülüktür. Ege, göçmen mezarlığına çevrilmektedir.

Garip bir şekilde bir eski CHP vekili genel başkanına oy vermemiş. Kendileri açısından değerlendirmesi gereken bir durum. Bu CHP'nin siyasi denklem kurma kabiliyetsizliği ile ilgilidir. Bunun üzerinden sağ siyaset tartışması çıkarmaya çalışılıyorlar. Bu komik bir durum.

AYM'NİN HDP KARARI

Dünyadaki AYM kararlarında hukuk devletinin korunması için en güçlü tedbirler teröre karşıdır. Terör paylaştığımız bütün insani duyguların düşmanıdır. Burada AYM bu kararları alıyor, meşru hakları istismar ederek teröre dönük olarak herhangi bir değerlendirme yapmıyor. Siyaset üzerinde 2 tür vesayet çıktı. Biri askeri vesayetti bugün de siyasetin belli bölümü terör örgütü vesayet altında tutmakta. AYM bu kararı ile teröre karşı alınacak tedbirler açısından zaaf oluşturacak karar almıştır.

GENEL AF TARTIŞMALARI

Şimdiye kadar böyle bir konu hiç gündeme gelmedi. (Genel af)"