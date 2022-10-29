Açılış öncesi anlamlı paylaşım! Devrim otomobili ve TOGG yan yana: Dün, bugün, gelecek

TOGG'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Geri sayım sürerken şirketin sosyal medya hesabından Devrim otomobili ve TOGG'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Tweet'te "Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla." ifadeleri yer aldı.

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak. İlk seri üretim aracın banttan inmesiyle, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olacak.

"DÜN, BUGÜN, GELECEK"

Açılışa saatler kala TOGG'un Twitter adresinden anlamlı bir paylaşım yapıldı. Devrim otomobili ile TOGG'un yan yana fotoğrafının paylaşıldığı tweet'te, "Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.

6 AYRI RENKTE PİYASAYA SUNULACAK

Öte yandan dün Togg'dan yapılan açıklamaya göre araçların 6 ayrı renkte sunulacağı açıklandı. Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

İşte TOGG'un renkleri: