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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Nisanda Beklentilerin Altında Arttı

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı.

NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde TÜFE'nin mart ayında da olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,4 artması bekleniyordu.

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı. ABD'de yıllık enflasyon martta ise yüzde 3,5 olmuştu.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4, benzin fiyatı yüzde 2,8 yükseldi. TÜFE'deki aylık artışa barınma ve benzin fiyatlarındaki yükselişin katkısı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşti.

Enerji endeksi nisanda aylık yüzde 1,1 artarken, gıda endeksi değişmedi. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 0,9 artması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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