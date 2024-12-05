AA Genel Müdürü Karagöz, Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Sürdürülebilir kalkınma, teknolojik yenilik ve milli değerler çerçevesinde bir gelecek inşa etme çağrısı olan ' Türkiye Yüzyılı' vurgusunu benimsiyoruz. Sanayisi, üretimi, istihdamı, genç nüfusu ve teknolojik gelişmişliğiyle çağının önünde koşan bir Türkiye var artık." dedi.

AA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuşan Karagöz, zirvede sanayi ve teknoloji sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdiklerini belirterek, Kocaeli özelinde başlayan bu işbirliğinin tüm kent ekonomilerinde stratejik dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmasını diledi.

Son 10 yılda dünya ekonomisi ve politikasında yapısal değişiklikler yaşandığına işaret eden Karagöz, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme, yapay zeka, blockchain gibi yeniliklerin dünya ekosistemini, üretim süreçlerini, iş gücünü ve ekonomik hedeflerini yenilediğini kaydetti.

Karagöz, bu dönüşüm dalgasının yalnızca mevcut düzeni zorlamakla kalmadığını, aynı zamanda geleceği inşa edecek yeni güç merkezlerini de belirlediğini anlatarak, "Günümüzde mikro ölçekte iyi uygulanan iş modellerinin makro ölçekte küresel düzeyde ekonomik büyümeye, teknoloji gelişimine ve uluslararası rekabet gücüne büyük faydalar sağladığına hep birlikte tanık oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu prensibi etkili şekilde hayata geçirerek teknoloji geliştirme bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri aracılığıyla kentlerin ekonomik yapısını güçlendirdiğini ve global rekabet gücünü artırdığını vurgulayan Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak Türkiye'nin bu yeni ekonomik düzendeki yerini çok önemsiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, teknolojik yenilik ve milli değerler çerçevesinde bir gelecek inşa etme çağrısı olan ' Türkiye Yüzyılı' vurgusunu benimsiyoruz. Sanayisi, üretimi, istihdamı, genç nüfusu ve teknolojik gelişmişliğiyle çağının önünde koşan bir Türkiye var artık. Bölgesel bir aktör olarak, küresel güç rekabetinde geriye düşmeyeceğini ve bu mücadelenin aktörlerinden biri haline geleceğini düşünüyoruz ülkemizin." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı farklı bir yüzyıl olacak"

Karagöz, Türkiye'nin geçen yüzyılda sanayi devrimine ayak uyduramadığına, yerli üretim ekosistemini kuramadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden ekonomide dışa bağımlı, politik ve diplomatik olarak da kırılgan bir ülke halini almıştı ancak bu yüzyıl, ' Türkiye Yüzyılı' olarak ifade ettiğimiz bu yüzyıl, farklı bir yüzyıl olacak, oluyor. Türkiye kabuğunu kırdı ve kırmaya devam ediyor. Türkiye Yüzyılı'nda sanayinin modernizasyonu ve yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesinin artırıldığı, dışa bağımlılığın azaltıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bu hedefler kapsamında milli teknoloji hamlesi temelinde atılan adımlar, ilham vericidir ve yön göstericidir."

Türkiye'nin, dünya savaş doktrinini kökünden değiştiren İHA ve SİHA'larda değişimin öncüsü olduğunu dile getiren Karagöz, "Türkiye, tarihinde ilk kez ürettiği bir teknolojiyle dünya piyasasında söz sahibi oldu. Center for a New American Security isimli bir düşünce kuruluşunun yaptığı, herkes tarafından kabul edilen araştırmaya göre dünya insansız hava araçları piyasasının yüzde 65'ini Türkiye tek başına domine etmektedir. Burada en büyük pay, dünyada en çok ülkeye ihracat yapan Baykar'ındır. Türkiye'nin teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu başarı, gençliğimize umut ve ilham vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA Genel Müdürü Karagöz, 4 yılda bir yapılan uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması 2023 sonuçlarının dün açıklandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İlkokul 4. sınıf ve 8. sınıfların matematik ve fen bilimlerindeki yeterlilikleri ölçümleniyor. Türkiye bu uluslararası ölçümleme mekanizması çerçevesinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında ikinci ve yine bu alandaki ortalama puanlarıyla Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. İlkokul 4. sınıf öğrencilerimizden bahsediyorum. Bu başarı, bu ülkenin çocuklarının başarısı, bu ülkenin öğretmenlerinin başarısı. Milli Teknoloji Hamlesi'ni daha ileriye, bugün ilkokul 4. sınıfta okuyan o başarılı kardeşlerimiz taşıyacak. Yeni Selçuk Bayraktarlar yetişecek, yeni Baykarlar bu kardeşlerimiz tarafından kurulacak. Onun için her zamankinden daha fazla umutla geleceğe bakmaktayız."

Karagöz, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve üretimi hızla artırılan yüzlerce Türk savunma sanayi ürününün, Avrupa gibi küresel pazarda yoğun talep gördüğünden bahsederek, "Sadece Avrupa'da değil Afrika'da, Asya'da, Orta Asya'da dünyanın her yerinde savunma sanayisi ürünlerimize yoğun talep var. Yakın gelecekte sadece savunma sanayisinde değil, sivil teknolojide ve uzay çalışmalarında Türkiye'nin öncü rolünü hep birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, teşvikleri ve uyguladığı politikalarla yerli üretici için buzkıran işlevi gördüğünü belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"Türkiye, yerli otomobili Togg'u üretti. Bizler de bugün Togg ile buraya geldik. Dijital dönüşümde önemli mesafe katetti. Sayın Bakanımızın öncülüğünde hayata geçen ulusal yapay zeka stratejisiyle Türkiye yapay zeka alanında AR-GE çalışmalarıyla önemli yatırımlar yapıyor. Yerli firmalar inovasyon kapasitelerini artırarak teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemini güçlendiriyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin dışa açılmasına katkı sağlıyor. 2023'te sanayi sektörünün Türkiye ihracatındaki payı da yüzde 81,5 olarak kayıtlara geçti. Türk ekonomisinin büyük bir dinamizmi ve büyük potansiyeli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Kentlerimiz, şehirlerimiz canlı. Evet, bugün bazı puslar var, bugün bazı belirsizlikler var. Bu gerçekliği ifade etmek zorundayız ama şunu biliyoruz ki geleceğimiz çok aydınlıktır gençlerimiz sayesinde."

"Diğer şehirlerde de bu çalışmamızı sürdüreceğiz"

Anadolu Ajansı olarak yerli üretimin önemini vurgulamak ve bu potansiyeli daha da güçlendirmek, şehirlerin ekonomik dinamizmini büyütmek, bölgesel kalkınma projelerini tartışmak ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu çalışmaları hep birlikte yaptıklarını dile getiren Karagöz, ayrıca kadın girişimciler ve yeşil dönüşümle ilgili farkındalık oluşturmak, iş dünyası ile bürokrasi ve karar alıcılar arasında iletişim mekanizması kurmanın amaçları arasında olduğunu söyledi.

Düzenlenecek zirvelerde Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının iletişimine de katkı sağlamak istediklerini ifade eden Karagöz, iş dünyasını, yatırımcıları, sanayicileri, Anadolu Ajansının güçlü haber ağı vasıtasıyla ulusal ve uluslararası kamuoyuna daha güçlü bir şekilde tanıtmayı arzuladıklarını belirtti.

Karagöz, bu kapsamda İş Dünyası Haberleri Müdürlüğünün etkin bir rol üstlendiğini dile getirerek, "Bu büyümemizin misyonu iş dünyasına, ulusal ve uluslararası şirketlerimize medya planlama hizmeti sunmak, 13 dilde 100'den fazla ülkede sunulan prodüksiyon hizmetlerimiz, şirketlerin markalarını güçlendirmelerini, görsel içeriklerini dünya standartlarında üretmelerini ve uluslararası alanda görünürlük elde etmelerini sağlıyor. Ulusal ve uluslararası yaklaşık 600 şirket Anadolu Ajansının bugün iş ortağı." diye konuştu.

Karagöz, 2024 yılının 11 ayında iş ortağı yaklaşık 600 şirketin 7 bin 800 haberinin yurt içi ve dışındaki abonelere servis edildiği bilgisini vererek, "Bu şirketlerin hem ülkemiz içinde hem de uluslararası arenada görünürlüklerini artırdık. Memleketimizin üreten, çalışan, ihracat yapan, istihdam yaratan diğer şehirlerinde de bu çalışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

Zirve serisinin ilkini Türkiye'nin en çok üreten, Türk ekonomisine en çok katkı sağlayan, genç dinamik nüfusuyla ve 2023 verilerine göre ihracatta yüzde 12'lik paya sahip olan, kendisinin de çocukluğunun geçtiği Kocaeli'de düzenlediklerini belirten Karagöz, burada olmaktan, bu şehrin bir parçası olmaktan, AA olarak son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

"Yapay zeka uygulamaları Türkiye'nin teknoloji vizyonunun önemli bir bileşeni"

Karagöz, matbaanın icadı ne kadar önemliyse dünyayı değiştirdiyse bugün yapay zeka teknolojisinin ortaya çıkışının da o derece dünyayı değiştirdiğine işaret ederek, "Bu değişimin tam olarak ortasındayız. Yapay zeka uygulamaları Türkiye'nin teknoloji vizyonunun önemli bir bileşeni. Anadolu Ajansı olarak yapay zekayı tüketen bir kurum değiliz. Anadolu Ajansı, yapay zekayı üreten, T3 Vakfı ile yapay zeka teknolojileri üreten bir kurumdur. Yapay zekaya önem verdiğimiz kadar yeşil ekonomi ve yeşil dönüşüm, günümüzün diğer önemli bir konusu. Bu amaçla AA Yeşilhat'ı kurduk. AA Yeşilhat ile alakalı şunu ifade etmem gerekiyor; çevreyle alakalı bir haber buradan servis edildiğinde ulusal medyamız tarafından kullanılıyor. AA Yeşilhat eliyle Türkiye'de yeşile ve çevreye duyarlılığı artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli ve yerli hedefleri doğrultusunda çıktığı bu değerli yolculukta en önem verdikleri konunun insan kaynağı olduğunu vurgulayan Karagöz, şöyle konuştu:

"Ortanca yaşı 33 olan, yani Avrupa'dan 10 yaş daha genç bir ülke olarak Türkiye'nin temel rekabet avantajı dinamik ve genç nüfusudur. Genç nüfus yarının teknolojilerini bugünden şekillendiren, yenilikçi fikirleri hayata geçiren ve dünya çapında fark yaratan bir güç haline gelmiştir. Geleceğimizi de bu genç nüfus belirleyecektir. Bu gücün somut bir örneği, yıldan yıla büyüyen katılımcı sayısını katlayan, dünya çapında ses getiren TEKNOFEST Platformu'dur. Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji platformu olan TEKNOFEST, sadece bir etkinlik değil, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürdükleri, yenilikçi projelerle dünya teknoloji sahnesine isimlerini yazdırdıkları çok önemli bir platform. TEKNOFEST gücünü ve potansiyelini ortaya koyarak gençlerimizi yalnızca ülkemiz için değil, insanlık için çözüm üreten liderler olarak yetiştirme konusu hepimize umut veriyor."

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Katılım ve destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır'a, Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza, Sayın Vali'mize, bugün bizlerle olan iş dünyasının çok kıymetli üyelerine, zirvede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Türkiye'nin küresel rekabette öne geçmesi, vatandaşlarına daha müreffeh bir yaşam sunması ve ekonomik yükselişi için tek bir çaresi var; o da teknolojik atılımdır. Teknolojik atılım için de umut TEKNOFEST gençliğidir." diyerek konuşmasını tamamladı.