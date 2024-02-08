MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: İsrail ile ticaret yapan üyelerimiz Filistin davasına destek veriyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "üyelerinin İsrail devletiyle 7 Ekim'den bu yana ticaretini artırdıklarına ve orada bu zulüm yaşanırken para peşinde koştuklarına" dair iddialara ilişkin, "Filistinli tüccarlar orada iş yapmaya, oradaki halkın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Oraya yapılan her ihracat Yahudi iş adamları ile yapılıyor anlamına gelmez. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD tarafından "Global Harmony" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nde (UGiK) yaptığı konuşmada, iki yılda bir düzenlenen kongrenin, 2008'den bu yana çok istikrarlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydederek, kongrenin Türkiye'nin en önemli etkinliklerinin başında geldiğini söyledi.

Yerli ve yabancı akademisyenler ile çok değerli iş insanlarının tecrübelerini paylaştığı kongrenin; gençlere, üniversite öğrencilerine, aile şirketlerinin yeni nesil üyelerine ve iş dünyasında yola yeni çıkmış girişimcilere de rehberlik etmeyi amaçladığını anlatan Asmalı, üzerinden 1 yıl geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri ve yakınlarını andı.

Asmalı, "2023 yılı, böylesine büyük bir acıyla boynumuzu büktü. Yıl boyu kederliydik, hüzünlüydük ama hiç durmadan çalışmaya, gayret etmeye ve depremzede insanlarımızın ihtiyaçlarına gücümüz nispetinde yardımcı olmaya çabaladık. Bu çabalardan birisi de dün Kızılay ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kütüphane ve mescit açılışlarımızdı. Aynı şekilde, bölgede bir sağlık ocağının temelini atıp, onu da inşallah çok kısa zamanda bölge insanının hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

"Yahudi iş adamları ile yapılan ticareti etik bulmuyoruz"

Mahmut Asmalı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bahsederek, kısa süre önce MÜSİAD ve Kızılay işbirliğiyle İsrail terörüne karşı direnen Filistinliler için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası düzenlediklerini, zulüm gören Müslümanlara biraz da olsa destek olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu ifade etti.

MÜSİAD olarak, Türkiye'de ve Filistin başta olmak üzere Müslüman dünyasında imkanları ölçüsünde çeşitli yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat son zamanlarda görüyoruz ki yaptığımız tüm yardımları veya kampanyaları karalama yönünde birtakım çabalar var. Dolayısıyla, MÜSİAD ve üyelerini töhmet altında bırakan çeşitli söylemler ortaya çıkıyor. 'Üyelerimizin İsrail devletiyle 7 Ekim'den bu yana ticaretini artırdıklarına ve orada bu zulüm yaşanırken para peşinde koştuklarına' dair iddialar var. Filistin'de 10 milyona yakın, Yahudi işgali altında yaşayan Filistinli kardeşlerimiz var, dolayısıyla oradaki bütün yardım gemileri, ihtiyaçlar tamamen Filistin'in kontrolünde bölgeye giriyor, Filistinli tüccarlar orada iş yapmaya, oradaki halkın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Oraya yapılan her ihracat Yahudi iş adamları ile yapılıyor anlamına gelmez. Bunun yanında bizler MÜSİAD olarak Yahudi iş adamları ile yapılan ticareti etik bulmadığımızı, bunu yapan iş adamlarımız varsa bunlara katılmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizdeki samimi ve iyi niyetli gençleri Filistin davasına sahip çıkmaya teşvik ediyor, bu yolda destekliyoruz. "

"Genç MÜSİAD, aynı zamanda MÜSİAD'ımızın geleceğinin de teminatıdır"

Genel Başkan Asmalı, MÜSİAD'ın geleceğinin teminatı olan Genç MÜSİAD'ın, kurulduğu 2002 yılından bugüne dek yaptığı çalışmalarla, düzenlediği etkinliklerle ve kapsamlı faaliyetlerle her zaman vizyoner bir bakışa sahip olduğunu anlattı.

Bugün 8'incisi yapılan Uluslararası Genç İş İnsanları Kongresi'nin de bu öncü ve vizyoner adımların en güçlülerinden olduğunu dile getiren Asmalı, şunları kaydetti:

"Bu yıl, 'Küresel Uyum' temasıyla iş insanlarını, girişimcileri ve karar vericileri bir araya getiren kongremiz, inşallah ilerleyen dönemlerdeki iş yapış biçimlerimizi de etkileyecek ve bizleri işbirliği, uyum ve istişare zemininde bir araya getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hazırlanan ' Türkiye Yüzyılı' başlıklı yol haritamız, eğitimden ticarete, bilimden spora kadar her alanda, manevi değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, azimli ve çalışkan gençlerimize de yol gösterecektir. ve ben inanıyorum ki Genç MÜSİAD'ımız, bu vizyonla son derece uyumlu, etki değeri yüksek, öncü çalışmalar yapmaya devam edecektir. Genç MÜSİAD'ın bu dönem başlattığı Ticari Diplomasi Atölyesi de takdire şayan bir proje olarak dikkatimizi çekiyor. Adeta bir girişimcilik merkezi gibi çalışan Genç MÜSİAD'ımız sektöre yeni ticari diplomasi uzmanları katmak için beşeri sermayeye katkıda bulunacak kaliteli çalışmalar yapıyor."

Mahmut Asmalı, bu vizyonla düzenlenen UGİK'in "Türkiye Yüzyılı" vizyonu için görev alacak gençleri şimdiden hazırlamayı hedeflediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"MÜSİAD, ana kadememiz ve gençlerimizle birlikte, bu büyük Türkiye yürüyüşü için, büyük dava yürüyüşümüz için şimdiden kollarını sıvıyor ve kendi yolunu açıyor. Çünkü bildiğiniz gibi, bizim davamız, ülkemizi ve milletimizi ihya etme davası. Bizim davamız, ülkemiz için bir olma, birlik olma ve beraber olma davası. Bizim davamız, kutlu bir davadır ve Hakkın rızasını kazanmaktır tek gayemiz. Bu davaya omuz veren, destek olan her bir MÜSİAD sevdalısı, aynı zamanda ülkemizin ve ümmetimizin kalkınmasına ve gelişmesine de büyük destek vermektedir. MÜSİAD bugünlere inançla, dava aşkıyla ve sabırla geldi. Allah'ın izniyle geleceği de çok çalışarak, azimle ve kararlılıkla birlikte şekillendireceğiz. Bir ve birlikte olarak kardan aydınlık gelecekler için çalışacağız."