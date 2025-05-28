38. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirildi

38. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirildi
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İstanbul'da düzenlenen 38. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi, siyaset, akademi, bürokrasi ve medya dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Tüketici hakları, dijital etik ve yapay zeka gibi güncel başlıkların ele alındığı zirvede, katılımcılar teknolojinin toplumsal etkilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

38. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi, bugün İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tüketici hakları, dijital etik ve yapay zekanın geleceği gibi çağımızın en kritik konularının ele alındığı zirvede, siyaset, akademi, bürokrasi ve medya dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

ZİRVEYE ÜST DÜZEY KATILIM

Zirvede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i temsilen İstanbul Konsolosu Ülkü Alemdar, Türkiye Cumhuriyeti eski Turizm, Sağlık ve Devlet Bakanı Bülent Akarcalı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Emekli Vali ve Türk Hava Kurumu Danışmanı Orhan Öztürk, Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur C. Özgöker ve Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur da yer aldı. Organizasyonun ev sahipliğini ise Lob'in International Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu üstlendi.

Zirvede konuşmalar iki oturumda gerçekleşti ve etkinlik sonunda katılımcılara plaket ile ödüller takdim edildi.

38. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirildi

ALEMDAR'DAN KKTC HÜKÜMETİ ADINA MESAJ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i temsilen konuşan İstanbul Konsolosu Ülkü Alemdar, "Sayın Başbakanımız ve Ekonomi ile Enerji Bakanımızın selamlarını iletiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in KKTC'de bulunması nedeniyle zirveye katılamadılar. Gelişmeleri yakından takip ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BÜLENT AKARCALI: "TÜKETİCİ HAKLARI, ÜRETİCİNİN AYIBINDAN DOĞAR"

Eski Bakan Bülent Akarcalı, tüketici haklarının ihmal edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"2024 yılında Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketici Hakem Heyeti'ne 756 bin şikâyet ulaştı. Bu şikayetlerin mali karşılığı 7 milyar TL. Devlet 4.5 milyar TL ceza kesti. Tüketicinin korunması, mal ve hizmet üretenlerin ayıbıdır. CİMER'e ulaşan 4.5 milyon şikâyet de teknolojinin ve sosyal medyanın gücünü gösteriyor."

Akarcalı ayrıca, sağlık alanında da benzer bir tablo olduğuna dikkat çekerek, "Sağlıkta ne kadar az hastane varsa o kadar sağlıklıyız demektir. Ancak bizde sürekli yeni hastane açılıyor çünkü sağlıklı değiliz" dedi.

38. Uluslararası Tüketici Kalitesi Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirildi

ORHAN ÖZTÜRK: "YAPAY ZEKA AKILLA DENGELENMELİ"

Emekli Vali Orhan Öztürk ise yapay zekanın devlet yönetiminde aktif biçimde kullanıldığını, ancak bu teknolojinin insan aklı ile dengelenmesi gerektiğini vurguladı:

"Bizim toplumumuzda ve devletimizde kendi kendimizi aklın rehberliğinde eleştirme ifademiz çok parlak değil. dün reddettiğimiz bir çok şeyi bugün kabul ediyoruz. Bugün kabul ettiğimiz bir çok şeyi yarın reddedeceğiz. Yapay zekayı aklın rehberliğinde kullanamazsak, pişmanlık duyacağımız kararlar alabiliriz. Toplum olarak eleştirel düşünce yeteneğimiz zayıf. Yapay zeka ile akıl arasındaki denge, sosyal ve devlet yaşamında sağlanmalı."

DR. EKREM TEYMUR: "TARİHİN EN HIZLI DÖNÜŞÜMÜNE TANIKLIK EDİYORUZ"

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, ikinci oturumda yaptığı çarpıcı konuşmayla dikkat çekti. Yapay zekayı insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak tanımlayan Teymur, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönüşüm, yazının icadından, Fransız Devrimi'nden hatta coğrafi keşiflerden bile önemli. Ve çok daha hızlı gerçekleşecek. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde büyük değişimlere tanıklık edeceğiz."

Mesleklerin dönüşümüne de değinen Teymur, şu uyarıda bulundu:

"Yapay zeka, sadece beden gücünü değil, zihin gücünü de devre dışı bırakacak. 5-10 yıl içinde bugün yaptığımız işlerin çoğunu artık yapmıyor olacağız. Mesleklerin yüzde yüzü ortadan kalkacak."

OTURUMLAR VE ZİRVE PROGRAMI

14:00 - 15:00 | Açılış Konuşmaları

Fehim Ustaoğlu - Lob'in International Başkan Vekili

Prof. Dr. Uğur C. Özgöker - Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Orhan Öztürk - Emekli Vali ve Türk Hava Kurumu Danışmanı

Bülent Akarcalı - T.C. Turizm, Sağlık ve Devlet eski Bakanı

Av. Serkan Bayram - TBMM İstanbul Milletvekili

Mahmut Gürcan - T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Ülkü Alemdar - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i temsilen İstanbul Konsolosu

15:00 - 16:00 | Çanakkale Sağlık ve Yaşam Merkezi

Cengiz Gültekin - DR Grup Yönetim Kurulu Başkanı

16:15 - 17:15 | Yapay Zeka Çağında Tüketici Hakları ve Dijital Etik

Moderatör:

Prof. Dr. Uğur C. Özgöker - Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Konuşmacılar:

Dr. Necip Uludağ - Alfa Investment UK Partner

Dr. Hans Henning Reinecke - DMW Diplomats Internationals Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ekrem Teymur - Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk Kibar - Cengiz Holding BT Altyapılar ve Siber Güvenlik Operasyon Müdürü

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi

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