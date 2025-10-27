"2025 Dünya Gıda Günü Paneli" Ankara'da gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin tarımsal üretimde son 25 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla 25,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktı. Bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, hayal etme gücü ve dirayeti var." dedi.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) ile Dünya Gıda Örgütü (FAO) tarafından organize edilen "2025 Dünya Gıda Günü Paneli", Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Müzesi'nde yapıldı.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, tarımın ekonominin başlangıcı olduğunu belirterek, insanlığın en temel üç ihtiyacını da beslenme, barınma ve güvenlik olarak sıraladı.

Tarımsal üretimin insan varlığıyla eşdeğer olduğuna dikkati çeken Zeybekci, son 50 yılda dünya nüfusunun iki katına çıktığını, artan nüfus karşısında üretimin aynı ölçüde ve güçte artmadığını dile getirdi.

Zeybekci, son 10 yılda dünyadaki afet gücünün de katlanarak arttığını vurgulayarak, "Bu durumun ekonomik karşılığı yüzlerce trilyon dolar. Bu kaybın büyük kısmı da tarım alanında. Bu durum gıda açısından ciddi riskler oluşturuyor. Dünyada özellikle sel ve kuraklık gibi afetlerde artarak devam edecek ve ciddi tehditler oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Dünya nüfusunun büyük kısmının yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirten Zeybekci, özellikle son dönemde İsrail'in Gazze'yi aç bırakarak toplumu yok etme çabalarının insanlık tarihi açısından yüz karartıcı bir durum olduğunu ifade etti.

Zeybekci, Türkiye'nin tarımsal ekonomi açıdan güçlü bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye tarımsal üretimde son 25 yılda çok önemli ilerleme kaydetti. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla 25,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktı. Bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, hayal etme gücü ve dirayeti var." diye konuştu.

Son dönemde nadir elementler konusunun da dünyanın gündeminde olduğunu dile getiren Zeybekci, insanlık tarihinin en önemli nadir elementinin gıda ve su olduğunu belirterek, dünyada israfın önlenmesi ve yetersiz beslenmenin engellenmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini savundu.

"Tarım yoksa gıda, beslenme ve yaşam yok"

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de Türkiye'nin büyük bir tarımsal gücü olduğunu belirterek, bu gücünü coğrafyadan, kültürden ve tarihten aldığını söyledi.

Dünyada tüm çabalara rağmen gıda konusunda gidişatın çok umut verici olmadığına dikkati çeken Eker, "Küresel ısınma başta olmak üzere savaş, ticari ambargo, gıda muhafazakarlığı ve ticari kısıtlama gibi durumların yetersiz beslenme sorununa yol açıyor. Dünya genelinde yetersiz beslenen kişi sayısı gün geçtikçe artıyor." dedi.

Eker, son dönemde özellikle birçok şehirde su konusunda da sorunlar yaşandığını anlatarak, barajlardaki ve yer altındaki su seviyelerinin gittikçe düştüğünü, bu durumun üzerinde düşünülmesi gereken en önemli durumlardan olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) dünyadaki sorunları çözmekte yetersiz kaldığını vurgulayan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beslenme ve tarım, üzerine en çok düşünülmesi gereken konulardır. Tarım sadece bir şeyler ekmekten ibaret değildir. Aynı zamanda kültürdür, kültürün temellerini oluştur. Dolayısıyla kültürün kaynağı tarımsal faaliyetlerdir. Tarımdan edilen sadece zirai üretim değildir. Geleceğimiz ve dünyamız için oturup gıda sorunlarına çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki tarım yoksa gıda, beslenme ve yaşam yok."

Eker, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların yanı sıra bölgede yaşayan insanları aç bırakma politikasının da tarihin hiçbir döneminde eşi veya benzerinin olmadığını vurgulayarak, yaşananların insanlık suçunun ötesinde olduğunun altını çizdi.

Küresel Gıda Arz Güvenliğinde Türkiye'nin Rolü Paneli

Açılış konuşmalarının ardından, "Küresel Gıda Arz Güvenliğinde Türkiye'nin Rolü Paneli" de düzenlendi.

Burada konuşan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl dünya genelinde hububat ürünlerinde bir düşüş olduğuna değinerek, kıtlığı çağrıştıracak rakamsal bir verinin söz konusu olmadığını söyledi.

Dünyada geçen yıl 1,6 derece ile rekor sıcaklık artışı gerçekleştiğine dikkati çeken Güldal, her bir derecelik artışın tarımsal üretimde yüzde 8'lik azalmaya yol açtığını anlattı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da tarımın gelecek nesiller için de vazgeçilmez olacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle sürdürülebilirlik kavramının altını çizmek gerekir. Bu seneki mottomuz, 'El ele'. Bizim el ele hareket ederek dünyada gıda güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Amacımız gıda güvenliğini temin etmek. Birlikte koordinasyonu sağlamak ve ortaya sonucu birlikte koymak gerekiyor."

Öte yandan panelde, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcısı Işıl Cemali Doğan, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy ve TARPOL'den Mehmet Hasdemir de birer konuşma yaptılar.

