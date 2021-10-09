Türk lezzet endüstrisi Anuga'da salgına rağmen katılımda ilk 4'e girdi - Haberler Ekonomi
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Türk lezzet endüstrisi Anuga'da salgına rağmen katılımda ilk 4'e girdi

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Türk lezzet endüstrisi Anuga'da salgına rağmen katılımda ilk 4'e girdi

Almanya'nın Köln kentinde bugün kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oldu.

Almanya'nın Köln kentinde bugün kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oldu.

Anuga'ya Türkiye'den İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli organizasyonu ile 202 firma katılırken, 88 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı. İTO böylece Türk firmalarını dünya gıda liginde üst sıraya taşırken, Türkiye de gıda sektöründe bugün ve geleceğin en güçlü adayı olduğunu Anuga'da bir kez daha ispat etmiş oldu.

İki yılda bir düzenlenen fuara 97 ülkeden 4 bin 600 firma açtıkları stant ile katılırken, Türkiye 287 firma ile İtalya, Almanya ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük katılımcı oldu.

Türk firmaları fuarın genel gıda, unlu mamuller, içecekler, dondurulmuş gıda, et ve et ürünleri, aşçılık ekipman ve teknolojileri, sıcak içecekler ve organik gıda salonlarında yerini aldı.

Salgın şartları gözetilerek, fuarın bu yılki ana teması "dönüşüm" olarak belirlenirken, fuarda "sürdürülebilir gıda, yeni trendler, yeni kongreler ve sağlık" öne çıkıyor.

Anuga, salgınla başlayan hibrit fuarların dünyadaki ilk önemli örneklerinden biri olarak da kayıtlara geçecek. Fuarın "Anuga @home" adı verilen sanal formatı da yüz yüze fuarla eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Anuga 2021'de salgın nedeni ile koridor mesafeleri 5 metreye çıkarıldı. Fuara girişte firmaların ismine özel giriş kartları hazırlandı. İlgili kişinin fuar giriş biletleri, mobil uygulamaya yüklenerek aşı pasaportu ile birlikte geçerli hale geldi. Almanya'ya girişte firma temsilcilerinden iki doz Astra Zeneca, Moderna, Biontech aşılarından birini olmaları talep edildi.

"Tarımda büyüme potansiyelimiz çok yüksek"

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, fuarda yaptığı açıklamada, İTO'nun salgın döneminde firmaların stantlarından, teşhir edilecek ürünlerinin o ülkeye götürülmesine kadar tüm süreci organize ettiğini söyledi.

Anuga Fuarı'nda bu yıl salgın nedeniyle koridor mesafelerinin 5 metreye çıkarıldığını ve başka bazı sağlık tedbirlerinin daha aldığını belirterek, "Biz İTO olarak öylesine etkin bir stant yerleşimi gerçekleştirdik ki, bu sayede firmalarımızın ürünleri en efektif şekilde teşhir edilip sağlık kurallarına halel getirilmeden ziyaretçiler tarafından görülüp detaylı bilgi edinilmesini sağladık. Umuyor ve diliyorum ki, ortaya koyulan bu gayret ve çalışmaların karşılığını hem firmalarımız, hem de Türk ekonomisi alacaktır." diye konuştu.

Kuralay, salgın ile birlikte tarımın öneminin çok daha fazla arttığını ifade ederek, "Tarım ülkemizin bekası için en az sanayi kadar önemli. Tarımsal hasılamızı ve katma değeri daha da artırmalıyız." dedi.

Türkiye'nin, gıda üretimi bakımından dünyada kendine yeten ülkelerden biri olma vasfını korumasının son derecede stratejik olduğuna vurgulayan Kuralay, "Gerek üretici ve gerekse tüketici enflasyonunda gıda ürünlerindeki artışların oldukça yüksek seviyelerde seyretmesi, tüm dünyada arz eksikliği sorununa da işaret ediyor. Tarımda büyüme potansiyelimiz çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Odası olarak Türk iş dünyasının Anuga fuarına katılımını 1983 yılından bu yana organize ettiklerini belirterek, yeni normal süreçte firmaları fiziki fuarlarla yeniden buluşturmaya başladıklarını kaydetti.

Kuralay, Anuga'nın bu yıl BAUMA CTT Russia, MWC Barcelona, Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı ve Uluslararası Bakü Kitap Fuarı'ndan sonra İTO'nun milli katılımı yaptığı 5'inci fiziki fuar olduğunu sözlerine ekledi.

Anuga Gıda ve İçecek Fuarı, kapılarını 13 Ekim'de kapatacak.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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