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Tezgahta bolluğu ile dikkat çeken lüfere ilgi azalmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tezgahta bolluğu ile dikkat çeken lüfere ilgi azalmıyor

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu göze çarpıyor.

Balık tezgahlarında lüfer bolluğu göze çarpıyor. Karaköy'de bulunan balıkçılar, lüfer balığının bolluğundan bahsederken, en lezzetli balığın lüfer olduğunu söyledi. Vatandaşlar lüfere yoğun ilgi gösteriyor.

Bu yıl balık sezonu lüfer bolluğuyla geçiyor. Av yasağının kalkmasından beri tezgahlarda bol miktarda lüfer görülmeye devam ediyor. Fiyatı 25 lira olan lüfere ilgi azalmıyor. Geçen sene lüfer balığının tanesi 80 ile 100 TL arasında değişirken, bu sene lüfer balığın fiyatı boyutuna göre 25 ile 50 TL arasında değişiyor. Çinekopun kilosu 40 TL'den satılırken, hamsinin kilosu 35 TL.

"Denizlerden bolca lüfer balığı çıkıyor"

Balık yemenin tam vakti olduğunu ve denizden bolca lüfer balığı çıktığını belirten balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, " Şu an balık yemek zamanı. Her balıktan bol bol çıkıyor. Yılbaşına doğru balıklar azalır, azaldığı içinde pahalılaşır. Çinekop balığının kilosu 35 ile 40 TL, lüfer balığının tanesi boyuna göre 25 ile 35 lira arası değişiyor. Bu sene en pahalı balık hamsi; kilosu 35 ile 40 TL arasında. Lüfer balığı şu anda fazla çıkıyor. 10 senedir lüfer balığı yoktu, bu sene fazla çıkmaya başladı. Lüferin bol çıkmasıyla fiyatı düştü. Lüfer balığı çok lezzetli bir balık. Lüfer geçen sene 80 ile 100 arasında değişiyordu, bu sene bolluk ile beraber tanesi 25 TL'ye kadar düştü. Lüfer yemenin tam zamanı hem uygun hem de çok lezzetli bir balık. Lüfer balığı denizin padişahıdır. Şu anda en çok sattığımız balık lüfer balığı" dedi.

"Çinekop ve lüfer balığına talep arttı"

En fazla talebin lüfer ve çinekopta olduğunu belirten Selim Albayrak, "Şu anda çinekop, istavrit, lüfer ve hamsiye yoğun bir ilgi var. Her balığın ayrı bir tadı var, ona göre talebi var. Bu dönemde çinekop yeni çıktığı için şu günlerde çinekopa biraz daha talep arttı. Çinekop fiyatı 40 - 45 TL arasında. Hamsi 30 - 35 TL arasında değişiyor. Lüfer ise 25 TL'den başlıyor 50 TL ye kadar alıcı buluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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