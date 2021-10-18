Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|52,25
|49,20
|6,20
|Enerjisa Enerji
|11,22
|10,69
|4,96
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,02
|27,02
|3,70
|Aksa Enerji
|6,62
|6,44
|2,80
|İskenderun Demir Çelik
|12,35
|12,03
|2,66
|Ege Endüstri
|1.192,10
|1.165,10
|2,32
|Aygaz
|17,19
|16,84
|2,08
|Aksa
|20,30
|19,89
|2,06
|Ereğli Demir Çelik
|18,19
|17,83
|2,02
|Kardemir (D)
|7,08
|6,94
|2,02
|Çan2 Termik
|14,60
|14,34
|1,81
|Tekfen Holding
|13,85
|13,62
|1,69
|Çimsa
|30,30
|29,80
|1,68
|Çemtaş
|13,76
|13,56
|1,47
|Anadolu Efes
|21,24
|20,94
|1,43
|Arçelik
|32,94
|32,48
|1,42
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|6,36
|1,42
|Esenboğa Elektrik
|27,64
|27,26
|1,39
|Halk GMYO
|2,29
|2,26
|1,33
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,51
|1,32
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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