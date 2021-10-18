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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları52,2549,206,20
Enerjisa Enerji11,2210,694,96
Biotrend Çevre ve Enerji28,0227,023,70
Aksa Enerji6,626,442,80
İskenderun Demir Çelik12,3512,032,66
Ege Endüstri1.192,101.165,102,32
Aygaz17,1916,842,08
Aksa20,3019,892,06
Ereğli Demir Çelik18,1917,832,02
Kardemir (D)7,086,942,02
Çan2 Termik14,6014,341,81
Tekfen Holding13,8513,621,69
Çimsa30,3029,801,68
Çemtaş13,7613,561,47
Anadolu Efes21,2420,941,43
Arçelik32,9432,481,42
İndeks Bilgisayar6,456,361,42
Esenboğa Elektrik27,6427,261,39
Halk GMYO2,292,261,33
Zorlu Enerji1,531,511,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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