Çin, Evergrande nedeniyle oluşan finansal riskin

Çin Merkez Bankası, borçlarını ödemede sıkıntı yaşayan inşaat ve emlak şirketi Evergrande grubu nedeniyle oluşan finansal riskin "kontrol edilebilir" olduğunu bildirdi.

Çin Merkez Bankası Başkanı Zou Lan, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin önde gelen inşaat ve emlak şirketi Evergrande grubunun finansal sorunları ve muhtemel etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Zou, Evergrande'nin finansal borçlarının toplam pasiflere oranının 3'te birden az olduğuna işaret ederek, "Bazı finansal kurumların çok az riske maruz kalmasına karşın, genel olarak finans sektörüne yayılma riski kontrol edilebilir." dedi.

"Gayrimenkul sektörünün genel olarak sağlıklı olduğu" yorumunu yapan Zou, çoğu emlak şirketinin sağlıklı finansal göstergelerle istikrarlı bir şekilde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Zou, Evergrande'nin son yıllarda "kötü yönetildiği" ve değişen piyasa koşullarına göre "temkinli çalışmadığı" değerlendirmesinde bulunurken, "Şirket körü körüne büyüdü, bu da operasyonlarını ve finansmanını etkiledi." diye konuştu.

İlgili makamların ve yerel yönetimlerin Evergrande'yi tüketicilerin çıkarlarını korumak için varlıklarını elden çıkarmaya çağırdığını hatırlan Zou, bu şekilde devam eden inşaat projelerinin hızlandırılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Çin'in en büyük şirketlerinden ve inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande grubu, geçen ay vadesi gelen borç tahvillerinin faizini ödemede başarısız olmuştu.

Grup, yurt dışındaki yatırımcılara 23 Eylül'de vadesi gelen borç tahvilleri için 35,9 milyon dolar faiz ödeyebilirken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamamıştı.

Şirket, ayrıca 29 Eylül'de vadesi gelen dolara endeksli tahviller için yapması gereken 47,5 milyon dolarlık faiz ödemesini de gerçekleştirmemişti.

Çin'in GSYH'sının yüzde 2'si kadar borcu var

Toplam varlıkları 2,38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin'in gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sine ulaşan, 1,97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.

Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.

Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Hükümet, kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini Evergrande'nin borç yükümlülüklerine karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek iç borç risklerini azaltmaya çalışıyor.

Evergrande, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankası'ndaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1,5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtti.

Şirketin gelecek aylarda diğer varlıklarıyla ilgili de satın alma ve devir adımları atması bekleniyor.