Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi ile

Castrol Ford Team Türkiye, ülkemizin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı olan ve 16-17 Ekim tarihlerinde İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen 30'uncu Ege Rallisi'ni başarıyla tamamladı.

Ford'tan yapılan açıklamaya göre, Ege Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotu Ümit Can Özdemir genel klasmanda saniyelerle neticelenen ilk 3 mücadelesinde, uzun süre önde götürdüğü zorlu ralliyi genel klasmanda 2'nci sırada tamamladı ve şimdiye kadar ki en önemli başarısını elde etti.

Ege Rallisi'nden önemli puanlarla dönen Castrol Ford Team Türkiye, hem "2 çeker" hem de "Gençler" kategorisindeki iddiasını güçlenerek sürdürdü.

Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı olan 30. Ege Rallisi, bu yıl 16-17 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirildi. Asfalt zeminde koşulan ve 2 güne yayılan yarışta değişken ve zaman zaman yoğun yağmurlu hava şartları, yarışın sonucunda büyük rol oynadı. 104 km'lik toplam 8 özel etaptan oluşan Ege Rallisi'nde mücadele üst seviyedeydi.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası için de puan veren rallide Castrol Ford Team Türkiye'de yarışa genç pilotlar Ali Türkkan ve Emre Hasbay hem "2 çeker" hem de "Gençler" klasmanında şampiyonanın ilk 2 sırasında başladı. İlk günün yüksek temposu ile "2 çeker" ve "Gençler"de Ali Türkkan ve Aras Dinçer ikilisi zirveye yerleşirken, hemen arkasından Emre Hasbay ve Burak Erdener ikilisi onları takip etti. 2'nci günün 2'nci etabında Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları Ali Türkkan ve Aras Dinçer ikilisi yoldan çıkarak yarış dışı kaldı. Emre Hasbay ve Burak Erdener ikilisi ise 1.liğe tırmanarak gün boyunca ilk sıradaki yerlerini korudular ve Castrol Ford Team Türkiye'ye "2 çeker" ile "Gençler" kategorisinde 1'inciliği getirdiler. Emre Hasbay ve Burak Erdener ikilisi bu 2 kategoride Castrol Ford Team Türkiye'nin diğer pilotu Ali Türkkan'ın önünde 1'inciliğe tırmanmayı başardı.

Sezonun ilk 4 yarışında Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları Ali Türkkan ve Emre Hasbay arasındaki yüksek rekabet sonucunda kategorilerindeki diğer ekiplerle aralarında büyük bir fark oluştu. 4 çeker Fiesta R5 araçları ile genel klasmanda ilk 3 sıra için mücadele eden Ümit Can Özdemir- Batuhan Memişyazıcı ikilisi ise bu araçla ilk sezonları olmasına rağmen bütün rakiplerini geride bırakarak zorlu yarışın ilk gününü 1'inci sırada tamamlama başarısını gösterdiler.

Castrol Ford Team Türkiye, şampiyonanın en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi

2'inci günü kontrollü bir tempo ile sürdüren Castrol Ford Team Türkiye ekibi, yarışı da genel klasman ikincisi olarak tamamladı ve şampiyonanın bu sene ve önümüzdeki seneler için en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi. Castrol Ford Team Türkiye, "Markalar" şampiyonasında lider olarak başladığı Ege Rallisi'nde puan farkını daha da açarak "2021 Markalar Şampiyonluğu"na bir adım daha yaklaştı

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi ise "13-14 Kasım Kocaeli Rallisi (Toprak), 27-28 Kasım İstanbul Rallisi (Toprak)" şeklinde olacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup da Türkiye'deki operasyonuna Ege Rallisi'nde bütün hızıyla devam etti.

Ege Rallisi sonrası Fiesta Rally Cup'ta puan durumu şu şekilde oluştu:

"1.Okan Tanrıverdi (Fiesta R2) 37,4 puan, 2. And Sunman (Fiesta R2) 37,4 puan, 3. Serhan Türkkan (Fiesta Rally4) 32 puan"

Öte yandan Fiesta Rally Cup pilotları bu yıl otomobil sporlarının duayen ismi Şevki Gökerman'ın anısına düzenlenen Şevki Gökerman TOSFED Ralli Kupası'nın Ege Rallisi ayağını ilk iki sırasında olma başarısını gösterdi. Ayhan Germiri–Mustafa Nazik ikilisi kupanın Ege Rallisi ayağını kazanırken, Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç ikilisi ise hemen arkalarından 2'nci sırayı elde ettiler.

Türk ralli efsanelerinden Serdar Bostancı ve Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017'den itibaren yeni formatıyla başlatılan ve Ford Fiesta'lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup, her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vaat eden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirmeye devam ediyor. Yüksek bir rekabet ortamı sunan Fiesta Rally Cup'ın bir sonraki ayağı 13-14 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek ve Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan verecek olan Kocaeli Rallisi çatısı altında gerçekleştirilecek.