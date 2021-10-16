2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu (2)

YEDEK ÖDENEK KONULABİLECEK

Kanun teklifine göre; belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçede öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma yapılmak üzere yedek ödenek konulabilecek ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu kapsamda Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine 'Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği', 'Yedek Ödenek', 'Yatırımları Hızlandırma Ödeneği', 'Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği' konulacak.

AKTARMA, EKLEME, DEVİR VE İPTAL İŞLEMLERİ

Haber : Caner ÜNVER/ANKARA,