Eko Turizm ve Eğitim kampında Bursaspor Futbol Okulu eğitime başladı
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Eko Turizm ve Eğitim kampında Bursaspor Futbol Okulu eğitime başladı

Eko Turizm ve Eğitim kampında Bursaspor Futbol Okulu eğitime başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bursaspor Futbol Okulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokol ile Eko Turizm ve Eğitim kampında eğitim verecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bursaspor Futbol Okulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokol ile Eko Turizm ve Eğitim kampında eğitim verecek.

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Bursaspor Futbol Okulları Bilecik Sorumlusu Çağatay Sedefoğlu tarafından imzalanan protokol ile Küçükelmalı Tabiat Parkında bulunan Eko Turizm ve Eğitim kampında 2 ay boyunca sportif faaliyetlerde bulunulacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Bursaspor, Eskişehirspor Futbol Eğitim Koleji ile 2 aylık kullanım protokolü imzaladık. Gençlerimiz kampa başladı. İlçemiz eğitimine değer katacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Eko Turizm ve Eğitim kampında Bursaspor Futbol Okulu eğitime başladı
Eko Turizm ve Eğitim kampında Bursaspor Futbol Okulu eğitime başladı
Eko Turizm ve Eğitim kampında Bursaspor Futbol Okulu eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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